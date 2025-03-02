На війні проти Росії загинув український волейболіст Андрій Романов

Спортивну спільноту сколихнула жахлива звістка. Захищаючи Україну загинув український волейболіст Андрій Романов.

З початком повномасштабного вторгнення Андрій Романов ухвалив рішення стати на захист України. Однак надійшла звістка про загибель спортсмена, пише 24 канал з посиланням на Федерацію волейболу України.

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Загинув колишній волейболіст

Після 24 лютого 2022 року Андрій активно волонтерив, а згодом і сам доєднався до лав Сил оборони України. У війську він служив як бойовий медик.

У Кропивницькому Романов виступав за команду Кроп.

Зараз важко підібрати якісь слова. Знайомий, товариш, друг, рідна людина. Він завжди був таким… позитивчиком,

– написали в клубі.

В Андрія залишилися дружина та маленький син.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Андрія Романова. Вічна пам'ять та слава захиснику України!