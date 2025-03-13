Відомий японський бізнесмен та президент Міжнародної федерації гімнастики (FIG) Морінарі Ватанабе нещодавно відвідав країну-агресорки. Там він дуже приязно спілкувався з підсанкційними особами.

Українська федерація гімнастики відреагувала на ганебний візит президента Міжнародної федерації гімнастики (FIG) та кандидата у президенти МОК Морінарі Ватанабе. Спортивному чиновнику нагадали, з ким він обіймався у Москві, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

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Ватанабе відвідав країну, яка щодня вбиває українців

Українська федерація гімнастики у своїй заяві наголосила на неприпустимості подібних зустрічей з токсичними спортсменами, як Нікіта Нагорний.

Українська федерація гімнастики вважає візит президента Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе до країни, яка розвʼязала найбільшу війну в Європі після Другої світової та щодня вбиває українців, а також обійми з підсанкційним гімнастом Нікітою Нагорним неприпустимою поведінкою,

– йдеться у заяві Української федерації гімнастики.

Наразі участь російських гімнастів у чемпіонатах світу та Олімпійських іграх заблокована рішенням Конгресу European Gymnastics. А оскільки представники країни-агресорки кваліфікуються через першість Європи, то найближчим часом росіян не буде на представницьких турнірах.

Підвищена увага до російських спортсменів викликає подив. Оскільки четвертий рік триває агресія їхньої країни-терористки проти України.

Коли слова розходяться з ділом