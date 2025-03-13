Українська федерація гімнастики відреагувала на обійми кандидати у президенти МОК з росіянами
- Президент Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе відвідав Росію та обіймався з підсанкційним гімнастом Нікітою Нагорним, що викликало обурення Української федерації гімнастики.
- Українська федерація гімнастики наголосила на неприпустимості таких візитів та висловила обурення через підтримку російських спортсменів, на тлі агресії Росії проти України.
Відомий японський бізнесмен та президент Міжнародної федерації гімнастики (FIG) Морінарі Ватанабе нещодавно відвідав країну-агресорки. Там він дуже приязно спілкувався з підсанкційними особами.
Українська федерація гімнастики відреагувала на ганебний візит президента Міжнародної федерації гімнастики (FIG) та кандидата у президенти МОК Морінарі Ватанабе. Спортивному чиновнику нагадали, з ким він обіймався у Москві, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.
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Ватанабе відвідав країну, яка щодня вбиває українців
Українська федерація гімнастики у своїй заяві наголосила на неприпустимості подібних зустрічей з токсичними спортсменами, як Нікіта Нагорний.
Українська федерація гімнастики вважає візит президента Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе до країни, яка розвʼязала найбільшу війну в Європі після Другої світової та щодня вбиває українців, а також обійми з підсанкційним гімнастом Нікітою Нагорним неприпустимою поведінкою,
– йдеться у заяві Української федерації гімнастики.
Наразі участь російських гімнастів у чемпіонатах світу та Олімпійських іграх заблокована рішенням Конгресу European Gymnastics. А оскільки представники країни-агресорки кваліфікуються через першість Європи, то найближчим часом росіян не буде на представницьких турнірах.
Підвищена увага до російських спортсменів викликає подив. Оскільки четвертий рік триває агресія їхньої країни-терористки проти України.
Коли слова розходяться з ділом
- Нагадаємо, що 10 березня Морінарі Ватанабе у Москві приязно обіймався з Нікітой Нагорним – підсанкційним російським гімнастом, який відверто підтримує загарбницьку політику Путіна.
- Зазначимо, що під час візиту до України у 2023 році Ватанабе на власні очі бачив наслідки російської агресії, зокрема у Бучі. Тоді японський функціонер закликав "суворо покарати тих, хто підтримує війну".