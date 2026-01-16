9-річна українка отримала визнання від легендарного екстренера сестер Вільямс

Рік Маччі висловився тренує 9-річну українку Владу Гранчар. Легенда тенісу схвально висловився щодо своєї маленької підопічної.

Іменитий тренер пророкує велике майбутнє юній українці. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на CNN.

Що сказав Маччі про Гранчар?

Легендарний тренер наголосив, що Гранчар буде номером один у майбутньому, а також назвав її головні якості.

Я бачу, як вона влаштована і збудована, і має неперевершену робочу етику. Всі інші якості також. І все це в одному флаконі. Ця маленька дитина відповідає всім вимогам,

– сказав тренер.

Також він зізнався, що з часів роботи із сестрами Вільямс йому безліч разів говорили про дітей, які мають великий потенціал стати зірками у тенісі. Проте найбільше всього його вразила Влада.

Що відомо про Владу Гранчар?