Українська чемпіонка втратила перемогу над росіянкою після обстрілу будинку

Українська чемпіонка світу з фехтування на шпагах Влада Харькова поступилась росіянці Анастасії Рустамовій на етапі Кубка світу в Марокко. Перед турніром окупанти обстріляли її будинок у Києві.

Причинами своєї поразки спортсменка поділилась в інтерв'ю для Суспільне Спорт. Зокрема, вона пояснила, що була під час поєдинку в неналежному психологічному стані.

Чому Харькова поступилась росіянці

У поєдинку проти росіянки Рустамової українка Харькова вела в рахунку 14:11. Утім програла 5 уколів поспіль і поступилась 14:15. Річ у тому, що незадовго до турніру будинок спортсменки в Києві постраждав від обстрілу росіян. Квартира Влади вціліла, але все одно новина, яку вона дізналась в аеропорту Будапешта перед вильотом у Марокко, шокувала її.

За її словами, після цього поєдинок проти представниці країни-агресорки був уже не просто спортивною дуеллю. Тож українка впевнена, що причина поразки – це саме ментальний момент.

Мені було дуже важливо перемогти, аби й собі, й їм щось показати. У той момент, коли перемога стала для мене надто цінною, я втратила те, що давало мені змогу вигравати – легкість, гру та невимушеність,

– зазначила фехтувальниця.

Вона додала, що в цей момент вона затислась настільки, що не змогла довести бій до перемоги. Їй дуже прикро віддавати перемогу саме росіянці.

Є величезна злість усередині. Я розумію, що мала боротись із нею, як зі спортсменкою, та залишатись нейтральною. Однак не мала змоги це зробити. Лють на цю життєву несправедливість росте щодня,

– наголосила Харькова

Як вона зазначила, залишається тільки приймати правила гри та намагатись показувати нашу силу та стійкість.

Як спортсменка ставиться до присутності росіян на змаганнях

Шпажистка окремо прокоментувала взагалі той факт, що росіяни, попри війну з Україною, досі мають змогу виступати на міжнародних змаганнях. Вона підкреслила, що українці ніколи не контактують із представниками країни-агресорки.

Українці навіть намагаються не перебувати поруч із тими, хто підтримує контакт із росіянами. Цікаво, що аналогічна позиція відходить і від росіян із білорусами.

Нагадаємо, що нещодавно пані мер Осло закликала уряд Норвегії не пускати російських лижників на етап Кубка світу до країни. А Нідерланди не пустили кількох російських гімнасток через їхню "любов до Путіна".