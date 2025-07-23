Влада Харькова стала чемпіонкою світу з фехтування на шпазі

Українська фехтувальниця Влада Харькова тріумфально стала чемпіонкою світу-2025 у змаганнях зі шпаги. Вона виборола "золото" на світовій першості в Тбілісі.

У турнірі особистої першості Харькова подолала серію напружених поєдинків, обігравши суперниць із Швейцарії, Великої Британії, Угорщини, Франції, Південної Кореї та Естонії. У фіналі українка здолала бронзову призерку Олімпіади Катріну Лехіс, пише 24 Канал.

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Харькова – чемпіонка світу

У основну сітку особистої першості чемпіонату світу вийшли одразу чотири українки: Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Анна Максименко.

Харькова почала турнір із впевненої перемоги над швейцаркою Фіоною Гац (15:9). У наступному раунді вона з мінімальним відривом обіграла британку Джулію Карон (15:14), а в 1/8 фіналу знову тріумфувала з рахунком 15:9, цього разу над угоркою Бланкою Надь.

У чвертьфіналі українка здолала француженку Елоїз Ванріссель після напруженого фінішу (15:14). Надзвичайно драматичним став і півфінал із лідеркою світового рейтингу Сон Се Ра, де Влада здобула перемогу також на пріоритеті.

У фіналі Харькова зустрілася з естонкою Катріною Лехіс. Протягом більшої частини поєдинку українка вела в рахунку, але наприкінці розрив скоротився до мінімуму. Переможний укол на пріоритеті приніс Владі Харьковій титул чемпіонки світу (15:14).

Цікаво. Влада Харькова стала п'ятою українською чемпіонкою світу з фехтування.

Нагадаємо, що нещодавно українська гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла загальний залік, змагаючись з травмою.