"Стою як дебіл": Влада Седан публічно висміяла Зінченка за конфуз у супермаркеті

Влада Седан показала, як Олександр Зінченко ходив у супермаркет за продуктами. Футболіст не одразу розібрався, який саме тунець треба купити.

Здавалося б, звичайний похід за покупками перетворився для українського футболіста на невеликий квест. Його дружина вирішила поділитися діалогом із підписниками, опублікувавши переписку у тредсі.

Зінченко розгубився біля полиці з тунцем

Влада Седан оприлюднила фрагмент розмови з Олександром Зінченком, у якому попросила чоловіка придбати продукти в супермаркеті. Найбільше труднощів у футболіста виникло з вибором тунця.

Зінченко намагався уточнити, який саме продукт потрібно взяти, однак швидко зрозуміти побажання дружини йому не вдалося. У результаті звичайний похід до магазину перетворився на кумедну ситуацію.

Кульмінацією переписки стала фраза футболіста: "Стою як дебіл біля цих тунців твоїх". Седан вирішила не приховувати цей момент і показала діалог своїм підписникам.

Ймовірно, після такого досвіду наступного разу Зінченко вже точно знатиме, який тунець потрібно класти до кошика.

Зінченко досі без клубу

Поза сімейними історіями, футбольне майбутнє 29-річного Зінченка залишається невизначеним. Наразі українець перебуває у статусі вільного агента після завершення співпраці з амстердамським Аяксом.

До нідерландського клубу Зінченко приєднався після виступів за Ноттінгем, Арсенал та Манчестер Сіті. Його перебування в Аяксі виявилося нетривалим: у другому матчі за команду футболіст отримав розрив хрестоподібних зв'язок і вибув до кінця сезону 2025/26.

Після завершення сезону Аякс не став продовжувати контракт з українцем. Раніше повідомлялося про інтерес до Зінченка з боку іспанського Хетафе.

За збірну України футболіст провів 75 матчів та забив 12 голів.