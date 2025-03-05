Дружина Зінченка вразила публіку ідеальною фігурою: ефектне фото

Влада Седан часто ділиться з вболівальниками частиною особистого життя. Цього разу дружина Олександра Зінченка поділилась світлинами з відпочинку.

Обраниця лідера збірної України в інстаграмі поділилась фото з пляжу біля моря. Світлина викликала справжній фурор серед шанувальників дівчини, повідомляє 24 канал.

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Розкішна Влада Седан

Влада Седан постала перед камерою у вишуканому закритому купальнику, який підкреслює ідеальну фігуру дівчини. Образ коханої Олександра Зінченка чудово доповнили капелюх та сонцезахисні окуляри.

Дружина гравця Арсенала отримала чимало приємних коментарів під публікацією. "Це точно мама двох? Красуня", "Красуня українського футболу", "Яка ж ти чудова! Це фото прямо як з обкладинки журналу", – пишуть шанувальники.

Влада Седан поділилась світлиною з пляжу / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Влада Седан та Олександр Зінченко одружились у 2020 році. Наразі подружжя виховує двох дітей – це доньки Єва та Лея.

Олександр Зінченко у поточній кампанії зіграв у 16 матчах за Арсенал. Поки що український захисник "канонірів" результативними діями не відзначався.