ФІФА не дозволяє: скандальний новачок Динамо бажає якнайшвидше змінити клуб
- Нападник Динамо Владіслав Бленуце бажає залишити клуб через відсутність перспектив.
- ФІФА не дозволяє грати за три клуби протягом одного сезону.
Нападник Динамо Владіслав Бленуце не може себе знайти у київському клубі. Одразу після трансферу він потрапив у гучний скандал, а тепер близький до відходу з команди.
Владіслав не бачить перспектив у подальшому перебуванні в Динамо. Румунський гравець хоче якнайшвидше залишити "біло-синіх", проте має юридичні проблеми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Golazo.
Чи залишить Бленуце Динамо?
Річ у тім, що ФІФА дозволяє професійним футболістам протягом сезону зіграти не більше ніж за два клуби. Владіслав вже має 10 ігор за Динамо.
А перед трансфером в київську команду Бленуце провів один матч за ФКУ Крайова в третьому дивізіоні чемпіонату Румунії. Таким чином, єдиним шансом для нападника продовжити кар'єру взимку не в Динамо, є повернення у свій колишній клуб.
Проте це неможливо, адже ФКУ Крайова дискваліфікована з усіх турнірів та припинила виступи на професійному рівні. Через це Владіслав подав запит у Федерацію футболу Румунії.
Він попросив анулювати його матч за місцеву команду через її бан. Зрештою федерація проведе консультацію з ФІФА, яка і вирішить, чи надавати дозвіл Бленуце на гру за третій клуб протягом сезону.
Якщо ж нападник не доб'ється свого. він залишиться в Динамо до кінця кампанії 2025 – 2026. Контракт румуна із киянами розрахований до 2030 року.
Що не так із трансфером Бленуце?
- В літнє трансферне вікно Динамо підписало чотирьох новачків, серед яких був і Владіслава Бленуце. Нападник ФКУ Крайова обійшовся "біло-синім" у 2 мільйони євро згідно з даними Transfermarkt.
- У нього в соцмережах знайшли проросійські відео із пропагандистом Соловйовим, а його дружина репостила відео із Володимиром Путіним.
- Вболівальники Динамо не пробачили Бленуце, опублікувавши погрозливе відео. Бленуце також отримав порцію хейту від фанатів під час дебютного матчу.
- Кар'єра Бленуце в Динамо складається невдало – один гол у 10-ти матчах. Сам київський клуб також провалює поточний сезон.
- Динамо завершило виступи в єврокубках та не змогло потрапити у плей-оф Ліги конференцій. В чемпіонаті ж "біло-сині" пішли четвертими на зимову паузу, із відставанням у 9 балів від лідерів.