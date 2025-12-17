ФІФА не дозволяє: скандальний новачок Динамо бажає якнайшвидше змінити клуб

Нападник Динамо Владіслав Бленуце не може себе знайти у київському клубі. Одразу після трансферу він потрапив у гучний скандал, а тепер близький до відходу з команди.

Владіслав не бачить перспектив у подальшому перебуванні в Динамо. Румунський гравець хоче якнайшвидше залишити "біло-синіх", проте має юридичні проблеми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Golazo.

Чи залишить Бленуце Динамо?

Річ у тім, що ФІФА дозволяє професійним футболістам протягом сезону зіграти не більше ніж за два клуби. Владіслав вже має 10 ігор за Динамо.

А перед трансфером в київську команду Бленуце провів один матч за ФКУ Крайова в третьому дивізіоні чемпіонату Румунії. Таким чином, єдиним шансом для нападника продовжити кар'єру взимку не в Динамо, є повернення у свій колишній клуб.

Проте це неможливо, адже ФКУ Крайова дискваліфікована з усіх турнірів та припинила виступи на професійному рівні. Через це Владіслав подав запит у Федерацію футболу Румунії.

Він попросив анулювати його матч за місцеву команду через її бан. Зрештою федерація проведе консультацію з ФІФА, яка і вирішить, чи надавати дозвіл Бленуце на гру за третій клуб протягом сезону.

Якщо ж нападник не доб'ється свого. він залишиться в Динамо до кінця кампанії 2025 – 2026. Контракт румуна із киянами розрахований до 2030 року.

Що не так із трансфером Бленуце?