Йшов до цього всю свою кар'єру: Гераскевич у Мюнхені поділився думками після суду проти МОК

Вчора на полях безпекової конференції у Мюнхені відбулась несподіванка – її відвідав український скелетоніст Владислав Гераскевич разом з батьком. Він прокоментували рішення спортивного арбітражного суду (CAS), який відхилив його позов проти МОК.

Про це 24 Каналу розповіла ведуча Андріана Кучер, яка зараз перебуває у Мюнхені, зазначивши, що Владислав також пояснив, чому вважає це рішення несправедливим. Спортсмен тривалий час готувався до участі в іграх, тренуючись по 12 разів на тиждень.

Гераскевич у Мюнхені поділився думками після суду проти МОК

Український скелетоніст зауважив, що після судового рішення він та його команда роздумують над подальшими кроками. Гераскевич повідомив, що рішення CAS є ганебним, але детальнішу інформацію надасть згодом.

На мою думку, саме слухання пройшло в односторонньому порядку. Я не почув нічого, на що б не міг відповісти. Водночас на наші аргументи відповідей не було,

– наголосив він.

Гераскевич також поділився, що підготовка до участі в Олімпійських іграх тривала довгий час. Зараз спортсмен перебуває у найкращій формі за весь час перебування у спорті – він йшов до цього всю свою кар'єру.

За його словами, тренувальні заїзди пройшли успішно, а на контрольному заїзді він отримав перше місце з найкращим результатом. Однак, на жаль, на цьому шлях Гераскевича на Олімпійських іграх завершився.

Ведуча додала, шо навіть російський вплив ніколи не затьмарить порядність та мужність, якими наповнене серце Владислава. Український спортсмен здійснив гідний вчинок, поставивши інтереси держави вище своєї кар'єри.

Зауважте! Коли Гераскевич прибув до Мюнхена та зайшов у залу, присутні зустріли його оплесками, шануючи серйозний крок на який пішов спортсмен. Реакцію на скетелоніста можна побачити на відео.

