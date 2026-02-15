"Вчора вбивали українців": Гераскевич заявив про військових у команді Росії на Паралімпіаді
- Владислав Гераскевич критикує допуск Росії до Паралімпійських ігор під національним прапором, вважаючи це поширенням пропаганди, що загрожує людськими життями.
- Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив права Росії та Білорусі, дозволивши їх спортсменам змагатися на Паралімпійських іграх за умови кваліфікації.
Владислав Гераскевич продовжує розповідати про свою дискваліфікацію та ділитися іншими міркуваннями. Цього разу він торкнувся теми Паралімпійських ігор.
Український скелетоніст наголосив, що поширення російської пропаганди у міжнародному спорті неприпустиме, адже за це доводиться платити надто високу ціну – людськими життями. Про це він повідомив на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах.
Дивіться також За останні 4 дні не так багато спав: Гераскевич розповів про свій стан
Що сказав Владислав Гераскевич?
Росію допустять до участі на Паралімпійських іграх із правом виступати під національним прапором та з використанням державної символіки.
У складі паралімпійської збірної виступатимуть колишні військовослужбовці
Тобто вчора вони вбивали українців в Україні, а завтра будуть продовжувати це робити, поширюючи російську пропаганду на міжнародному рівні,
– сказав український скелетоніст.
Сьогодні весь світ говорить про Україну – і не через Владислава Гераскевича чи його вчинок, а через тих спортсменів, які зображені на його шоломі.
Саме їх голос лунає настільки гучно, що його неможливо заглушити,
– ділиться Гераскевич.
Саме тому Владислав Гераскевич оголосив про початок роботи над проєктом підтримки родин загиблих спортсменів.
Що відомо про участь росіян на Паралімпійських іграх-2026?
У вересні 2025 року Генеральна Асамблея Міжнародного паралімпійського комітету ухвалила рішення не продовжувати часткове призупинення діяльності НПК Білорусі та Росії, повністю відновивши їхні права та привілеї, про це повідомили на офіційному сайті МПК.
- Це означає, що спортсмени з цих країн можуть вільно змагатися на Паралімпійські ігри за умови кваліфікації відповідно до правил відповідних міжнародних федерацій із гірськолижного спорту, лижних перегонів, сноуборду, біатлону, парахокею та керлінгу на візках. Наразі ці спортсмени в цих організаціях залишаються відстороненими.