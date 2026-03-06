Росія активно стала на захист Сергія Бубки, хоча претензії до нього пов'язані не з подіями 30-річної давнини, а з його нинішніми діями. Поділився відео-зверненням Гераскевич.

Дивіться також "Я зробив свій вибір": Бубка видав гучну заяву щодо звинувачень у підтримці Росії

Як Гераскевич аргументував свою думку стосовно Бубки?

У період, коли Україна веде боротьбу за своє існування, дії Бубки, що можуть свідчити про підтримку агресора, викликають серйозне занепокоєння.

Такі вчинки можуть розцінюватися як порушення українського законодавства та стати підставою для позбавлення державних нагород.

У російських пропагандистських новинних ефірах також звернули увагу на цю тему. Як і більшість українців, які підтримують Бубку, вони підкреслюють його значні досягнення як спортсмена.

Гераскевич зазначив, що до його спортивної кар'єри він не має жодних претензій – питання виникають лише щодо того, що відбувається зараз.

Також нагадав про головні причини своєї позиції щодо Бубки:

Бубка відіграв важливу роль у поверненні російських спортсменів на міжнародні змагання, зокрема на Олімпійські ігри серед ветеранів, де були присутні російські прапори, і жодних санкцій до них застосовано не було.

Колишній легкоатлет має бізнес на окупованих територіях – про це стало відомо після розслідування Bihus.Info.

Що відомо про петицію щодо санкцій проти Бубки?