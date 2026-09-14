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Sport News 24 Футбол Футболіст Динамо поскаржився на колишнього працівника, який служить Кадирову
14 вересня, 10:32
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Футболіст Динамо поскаржився на колишнього працівника, який служить Кадирову

Андрій Олійник

Вінгер Динамо Владислав Кабаєв до повномасштабного вторгнення росіян упродовж п'яти сезонів грав за луганську Зорю. Футболіст розповів, що не всі з його колишнього клубу мають проукраїнську позицію.

В інтерв'ю Денису Бойку гравець поділився новиною про співробітника Зорі, яка його шокувала. Виявляється, той перейшов на бік ворога, пише 24 Канал.

Хто в Зорі став працювати на росіян

За словами Кабаєва, великим розчаруванням для нього стала поведінка клубного водія, з якими вони "разом святкували перемоги, він навіть з нами пиво пив".

Я побачив, що він на тій самій машині вже служить десь у Кадирова. Для мене це просто шок,
– вражено розповів Владислав Кабаєв.

Також переметнувся до ворога ще один співробітник Зорі. "Був масажист дядя Серьожа. Після початку війни він поїхав до Луганська. Я це можу зрозуміти, але його позиція все одно дивна: мовляв, його тут утискали. Якщо тебе щось не влаштовувало, то чому ти тоді тут працював? Їдь до Луганська і працюй там", – заявив Кабаєв.

Що відомо про гендиректора-колаборанта із Зорі

У серпні минулого року Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у несплаті податків та співпраці з окупантами колишньому генеральному директору луганської Зорі.

Слідчі з'ясували, що "після початку повномасштабного вторгнення ексгендиректор розпочав активну співпрацю з окупаційною владою. У 2024 році він перебував в окупованих Луганську та Євпаторії. Брав участь у масових заходах і надавав інтерв’ю ворожим медіа, де висловлювався на підтримку дій країни-агресора".

Попри те, що в матеріалах для преси не названо ім'я функціонера, очевидно, йдеться про Сергія Рафаїлова, який був гендиректором Зорі у 2019 році. 

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