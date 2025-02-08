Український легіонер відзначився результативною дією у польській Екстраклясі

Владислав Кочергін нагадав про себе у матчі польської Екстракляси. Український півзахисник відзначився результативною дією у поєдинку елітного дивізіону країни.

Сьогодні, 8 лютого, у Польщі відбувся 20-й тур Екстракляси сезону-2024/2025. В одному з матчів Ракув зіграв проти ГКС Катовіце, повідомляє 24 канал.

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Кочергін віддав асист

Владислав Кочергін, який виступає за Ракув, відзначився результативною передачею у грі проти ГКС Катовіце. Український хавбек асистував Івану Лопесу на 54-й хвилині поєдинку чемпіонату Польщі.

У підсумку Кочергін допоміг команді зрівняти рахунок. На жаль, асисту Владислава не вистачило для позитивного результату, адже Ракув згодом пропустив вдруге та програв ГКС Катовіце з рахунком 1:2.

Відеоогляд матчу Ракув – ГКС Катовіце:

Зазначимо, що у поточній кампанії Владислав Кочергін провів 21 матч за Ракув у всіх турнірах. Український півзахисник має у своєму активі чотири забитих м'ячі та три результативних передачі.