У сім'ї рівненського Вереса сталась неприємна подія. Колишній футболіст "червоно-чорних" після Різдва потрапив у серйозну ДТП, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Вереса.

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Жахливе зіткнення із деревом

Мова про півзахисника Владислава Семенченка. У рівненській поліції зазначається, що автомобіль BMW, де перебував Семенченко, потрапив у аварію 26 грудня.

Рухаючись поблизу Рівного між селами Дюксин та Деражне, транспортний засіб з'їхав у кювет під час обгону іншої автівки. Там він на всій швидкості зіткнувся з деревом.

Фото з місця ДТП / фото Національна поліція України:

Однією з версій причини аварії могли бути нічні перегони, які влаштував водій цього авто. Наразі невідомо, чи за кермом був сам Владислав, але разом із ним у авто перебували його партнери по футзальній команді.

Довідка. Нагадаємо, що Верес пішов на зимову паузу в УПЛ на дев'ятому місці. Його відрив від зони перехідних матчів становить три очки.

Наразі лікарі намагаються врятувати життя всіх постраждалих, їх життя у небезпеці. Відзначимо, що Владислав відіграв за Верес лише один матч – у Кубку України 2018-2019. Пізніше гравець змінив футбол на футзал.