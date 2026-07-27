Нокаут року: українець Сіренко порвав Zuffa Boxing, зробивши те, що не вдавалось Ф'юрі і Джошуа

Під час 9-го вечора боксу промоушену Zuffa українець Владислав Сіренко зустрічався з серйозним суперником – шведом Отто Валліном, за плечима якого дуелі з топ-важковаговиками світу. Статус суперника не злякав нашого співвітчизника.

Сіренку вдалося правильно обрати стратегію на поєдинок: щільність та примушування суперника до пошуку швидких комбінацій замість помірної роботи від передньої руки без затискання до канатів. Завдяки цьому українець зробив те, на що не спроможні були навіть Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа, пише 24 Канал.

Як Сіренко провів бій проти Валліна

Грамотний аналіз суперника дозволив Сіренку отримати перевагу: Валлін не зміг конкурувати в обміні, постійно відходив по прямій, дозволяючи українцю працювати на зручній для нього дистанції. Вже у сьомому раунді було видно, що шведу максимально некомфортно, в той час як наш співвітчизник жваво роздавав удари і втискав скандинава все ближче до канатів.

Зрештою у 10-ому раунді все завершилось феєрично: знову канати, Валлін спробував клінчувати, але безуспішно, а Сіренко кількома потужними ударами вклав опонента на канвас без шансів на продовження. Українець став першим боксером, якому вдалося повноцінно нокаутувати Валліна – навіть Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа не завершували свої бої з ним такою ефектною крапкою.

Владислав Сіренко – Отто Валлін – дивіться відео нокауту:

VLADYSLAV SIRENKO OUT OF NOWHERE ‍



HE KO's WALLIN IN THE FINAL SECONDS ️#ZuffaBoxing09 | https://t.co/59YzXQz8h5 pic.twitter.com/Kuli2vEbTJ — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) July 27, 2026

Чи може Сіренко стати чемпіоном Zuffa у надважкій вазі

Після настільки переконливої перемоги перспективи українця у промоушені Дейни Вайта зросли. Цілком ймовірно, що після остаточно формування дивізіонів він зможе претендувати на пояс за версією нової органзації.

Але до того чемпіонство у Zuffa, вірогідно, може дістатися Олександру Усику. "Останній танець", який планує ексволодар усіх поясів у хевівейті та крузервейті, може стати першим боєм за титул Zuffa. Вибір суперників українець вже окреслив – це буде або Деонтей Вайлдер, або Тайсон Ф'юрі.