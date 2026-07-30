Ефектне повернення Ваната: форвард Жирони видав феєрію у гольовій перестрілці

Владислав Ванат став героєм товариського матчу Жирони, оформивши ефектний дубль після виходу на заміну. Та навіть цього не вистачило каталонцям для перемоги.

Команда продовжує підготовку до нового сезону після вильоту з Ла Ліги та вже проводить серію контрольних поєдинків. Спаринг із Кастельйоном перетворився на справжню гольову перестрілку, повідомляє 24 Канал.

Блискуче повернення Ваната

Іспанська Жирона провела черговий товариський матч у рамках літньої підготовки, зігравши внічию з Кастельйоном – 3:3. З перших хвилин у складі каталонців вийшов український воротар Владислав Крапивцов, тоді як Владислав Ванат і Олександр Пищур розпочали зустріч на лаві запасних. Віктор Циганков участі у грі не взяв через вірусне захворювання.

Господарі відкрили рахунок уже на четвертій хвилині завдяки голу Браяна Хіля. Однак ще до перерви суперник не лише відігрався, а й вийшов уперед після влучних ударів Рауля Санчеса та Альваро Гарсії.

Після перерви тренерський штаб випустив на поле Владислава Ваната, і український форвард миттєво почав виправдовувати довіру. Спочатку нападник зрівняв рахунок, а згодом оформив дубль, забивши вдруге наприкінці основного часу. Для українця ці голи стали першими з 1 березня, тож він нарешті перервав тривалу безгольову серію.

Перший гол Ваната у ворота Кастельйона: дивіться відео

️ 66’ EMPATA EL GIRONA! GOOOOOOL DE VANAT!



Girona FC 2-2 @CDCastellon pic.twitter.com/ltsbq7LA2X — Girona FC (@GironaFC) July 29, 2026

Перемога вислизнула на останніх хвилинах

Попри яскраву гру Ваната, Жирона не змогла втримати перевагу. Коли здавалося, що дубль українця принесе каталонцям перемогу, Кастельйон завдав останнього удару.

На 89-й хвилині Нзанза встановив остаточний рахунок – 3:3, позбавивши Жирону звитяги у видовищному спарингу. Олександр Пищур з'явився на полі у другому таймі, однак результативними діями не відзначився.

Для каталонського клубу цей матч став ще одним етапом підготовки до нового сезону в Сегунді, куди команда вилетіла за підсумками кампанії-2025/26.

Попри ефектне повернення, Ванат може покинути Жирону ще цього літа. Одним із претендентів на українського форварда називають Трабзонспор.