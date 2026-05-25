Ванат втікає з Жирони: відомо, де може продовжити кар'єру українець

Український форвард Владислав Ванат може залишити Жирону вже у це літнє міжсезоння. Головним претендентом на нападника називають Вільяреал.

Після вильоту Жирони із Ла Ліги навколо майбутнього Владислава Ваната почали ширитися чутки про можливий трансфер. Український нападник не виправдав очікувань керівництва каталонського клубу, хоча мав статус одного з найдорожчих придбань, повідомив на своєму ютуб-каналі журналіст Ігор Циганик.

Яке становище Ваната в Жироні?

Журналіст розповів, що Жирона придбала Ваната за фіксовану суму без прописаних бонусів. За його словами, у клубі розраховували, що українець стане новим Артемом Довбиком та зможе забивати щонайменше 15 – 20 голів за сезон.

Це дуже великий трансфер для Жирони. І безперечно те, що він забив лише 9 голів – це не той результат, на який вони сподівалися. Є певні об’єктивні причини, насамперед це травма – він багато пропустив,

– додав Циганик.

Вільяреал готовий дати шанс українцю

Повідомляється, що Ванат не надто хоче залишатися у Сегунді після вильоту Жирони. Наразі його агенти шукають нові варіанти продовження кар'єри, а одним із головних претендентів називають бронзового призера Ла Ліги Вільяреал.

Чи переходить він у Вільяреал? Не дуже хочеться залишатися йому в Сегунді. Будуть пропонуватися варіанти. Можливо це буде Вільяреал. Ця команда раніше розглядала і Довбика. Подивимось, як воно розвернеться. Я не виключаю можливості, що Ванат може опинитися у Вільяреалі. Але чи матиме він там той кредит довіри, який мав в Жироні – це вже питання,

– заявив Ігор Циганик.

За інформацією Alex Luna, інтерес до Ваната був ширшим: щонайменше ще одна команда Ла Ліги відстежувала ситуацію щодо потенційного трансферу.

Подробиці щодо умов переходу та фінальної стадії переговорів уточнюються – очікується більше інформації найближчим часом.