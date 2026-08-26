Ванат видалив усе про Жирону: українець хоче піти за Циганковим

Владислав Ванат очистив свій інстаграм від усіх згадок про Жирону. Нападник також прибрав посилання на клуб і, схоже, готується до змін.

Український форвард несподівано змінив оформлення своєї сторінки в соцмережі. Це відбулося на тлі чуток про його можливий відхід із каталонської команди, повідомляє 24 Канал.

Ванат більше не приховує намірів

На сторінці Ваната більше немає публікацій, пов’язаних із Жироною, а з опису профілю зникло посилання на офіційний акаунт клубу. Натомість футболіст залишив особисті фото, а також світлини у формі київського Динамо та збірної України.

Офіційної інформації про конфлікт між нападником і Жироною наразі немає. Водночас українець не взяв участі у двох останніх матчах команди в Сегунді, хоча потрапляв до заявки.

Після поєдинку проти Кордови (1:2) головний тренер Жирони Кіке Альварас пояснив відсутність Ваната невеликим дискомфортом. Проте на тлі останніх подій це лише підігріло розмови про майбутнє українця.

Раніше іспанський журналіст Крістіан Вакеро повідомляв, що Ванат уже попросив керівництво каталонського клубу відпустити його та розглядає інші варіанти продовження кар’єри.

Відхід Циганкова міг усе змінити

Окрему роль у ситуації може відігравати майбутнє Віктора Циганкова. Партнер Ваната по збірній України близький до переходу з Жирони в амстердамський Аякс, який очолює колишній наставник каталонців Мічел Санчес.

Ванат приєднався до Жирони у вересні 2025 року. За цей час 23-річний нападник провів 29 матчів, забив 10 голів і зробив 2 результативні передачі.

Його контракт із клубом розрахований до 30 червня 2030 року. Transfermarkt оцінює українця у 15 мільйонів євро.