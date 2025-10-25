Приліт був у 10 метрах: що пережив дебютант збірної України на фронті
- Владислав Велетень, вінгер Полісся, служив у ЗСУ і пережив обстріл на Донеччині, пізніше дебютував за збірну України у матчі проти Ісландії.
- Служба змінила Велетня, зробивши його більш відповідальним і дисциплінованим, що допомогло в його спортивній кар'єрі.
Вінгер Полісся Владислав Велетень став першим гравцем збірної України, що проходив службу в лавах ЗСУ. Футболіст став на захист Батьківщини у перші дні повномасштабного вторгнення.
Владислав Велетень приєднався до київської тероборони, а потім став бійцем бойової бригади ЗСУ. На той момент футболісту було 19 років, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Ігоря Циганика.
Як Велетень потрапив під російський обстріл?
Підрозділ Велетня був відправлений на Донеччину. Гравець збірної України пригадав випадок, коли потрапив під ворожий обстріл.
"Війна йде з 2014 року, у 2022-му розпочалася повномасштабна. Ми поїхали з дівчиною з Ковалівки, її сім'я опинилася в окупації, тому вирішив, що краще чекати ворога зі зброєю. Проте бойових завдань у мене особливо не було.
Одного разу ми потрапили під обстріл і мені це запам’яталося найбільше. Це такий адреналін, коли все закінчилося, і ти розумієш, що живий після прильоту у 10-ти метрах від себе. Важко описати ці почуття", – розповів Велетень.
Служба в ЗСУ змінила молодого футболіста. Він став більш відповідальним та дисциплінованим.
У першу чергу познайомився з багатьма різними людьми. Від кожного ти щось дізнаєшся. Я навчився багато у них, особливої чоловічої поведінки. Став спокійнішим. Я, як людина, став більш дисциплінованим і це безумовно допомагає у спорті,
– сказав Велетень.
Зазначимо, що Владислав Велетень вісім місяців перебував на фронті, з них два – на "нулі".
Як Велетень дебютував за збірну України?
- Владислав Велетень – вихованець динамівської академії. Через важку травму він зміг зіграти за основний склад "біло-синіх".
- У 2021 році на правах вільного агента Велетень приєднався до ковалівського Колоса, за який грав до 2025 року.
- Руслан Ротань викликав Велетня до молодіжної та олімпійської збірної України. Фахівець добре знав можливості гравця, а тому запросив його до Полісся, коли очолив команду з Житомира.
- 10 жовтня 2025 року Владислав дебютував за збірну України в матчі відбору на ЧС-2026 проти Ісландії (5:3). Вінгер Полісся з'явився на полі на 87-й хвилині, замінивши Олексія Гуцуляка.
- За даними Transfermarkt, наразі вартість Владислава Велетня становить 600 тисяч євро.