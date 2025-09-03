Київське Динамо після продажу Владислава Ваната перебувало в пошуку нового нападника. "Біло-сині" визначилися з заміною для найкращого бомбардира двох останніх сезонів УПЛ.

Кияни зупинили свій вибір на Владіславі Бленуце. Вони оголосили про трансфер цього форварда в ніч з 2 на 3 вересня, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Динамо.

Що відомо про трансфер Бленуце?

"Біло-сині" підписали контракт з румунським футболістом до 30 червня 2030 року. Він перейшов у київський клуб з Університаті Крайова 1948.

Сума трансферу не розголошується, проте раніше була інформація, що румунський клуб хотів за нього отримати понад два мільйони євро. Динамо прагнуло якомога швидше підписати гравця, щоб встигнути заявити його на Лігу конференцій.

Як грає Владіслав Бленуце: дивіться відео

До слова. В минулому сезоні Бленуце виступав за Університатю Клуж-Напока на правах оренди. У 37 матчах чемпіонату Румунії він забив 12 голів та віддав 4 асисти.

Нагадаємо, що напередодні кияни також підписали ще двох гравців. Вони посилили лінію оборони, оформивши трансфери центральних захисників.

Що відомо про нового форварда Динамо?