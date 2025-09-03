Динамо підписало форварда-легіонера: нарізка з виступами новачка "біло-синіх"
- Київське Динамо підписало румунського форварда Владислава Бленуце до 30 червня 2030 року, який перейшов з клубу Університатя Крайова 1948.
- Трансферна сума не розголошується, але Динамо прагнуло швидко оформити угоду, щоб заявити гравця на Лігу конференцій.
Київське Динамо після продажу Владислава Ваната перебувало в пошуку нового нападника. "Біло-сині" визначилися з заміною для найкращого бомбардира двох останніх сезонів УПЛ.
Кияни зупинили свій вибір на Владіславі Бленуце. Вони оголосили про трансфер цього форварда в ніч з 2 на 3 вересня, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Динамо.
Що відомо про трансфер Бленуце?
"Біло-сині" підписали контракт з румунським футболістом до 30 червня 2030 року. Він перейшов у київський клуб з Університаті Крайова 1948.
Сума трансферу не розголошується, проте раніше була інформація, що румунський клуб хотів за нього отримати понад два мільйони євро. Динамо прагнуло якомога швидше підписати гравця, щоб встигнути заявити його на Лігу конференцій.
Як грає Владіслав Бленуце: дивіться відео
До слова. В минулому сезоні Бленуце виступав за Університатю Клуж-Напока на правах оренди. У 37 матчах чемпіонату Румунії він забив 12 голів та віддав 4 асисти.
Нагадаємо, що напередодні кияни також підписали ще двох гравців. Вони посилили лінію оборони, оформивши трансфери центральних захисників.
Що відомо про нового форварда Динамо?
- У 2019 році приєднався до молодіжної системи італійської Пескари, а у грудні 2020 року дебютував за першу команду в Серії B.
- У вересні 2022 року перейшов до ФК Університатя Крайова 1948 на правах оренди. Після завершення сезону підписав повноцінний контракт із клубом.
- На міжнародному рівні виступав за юнацькі та молодіжні збірні Молдови, але у 2023 році почав представляти Румунію.
- Зріст форварда 193 сантиметри. Загалом на клубному рівні у дорослому футболі провів 90 поєдинків, у яких забив 21 гол і віддав 7 результативних передач.