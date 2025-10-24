Кричали про Бандеру й "зробили" Львів польським: фани Легії влаштували провокацію на грі Шахтаря

Польські вболівальники вирішили гучно заявити про себе та продемонструвати огидні банери. Таким чином, матч Ліги конференцій між Шахтарем та Легією перетворився на політичні демонстрації.

Донецький Шахтар відіграв свій другий матч в основній стадії Ліги конференцій. Підопічні Арди Турана не змогли взяти очок проти Легії, пропустивши у компенсований час (1:2), повідомляє 24 Канал.

Що за скандал на матчі Шахтаря?

Зустріч була номінально домашньою для Шахтаря. Проте через воєнний стан в Україні "гірники" були змушені приймати польського суперника де-факто на його території.

Хоч гру і приймав Краків, чимало фанатів варшавської Легії прибуло на матч. На жаль, ультрас клубу відзначився скандалом та неадекватною поведінкою в бік українців.

Польські вболівальники зробили великий банер з політичним підтекстом "Волинь, пам'ятаємо". Цим вони хотіли нагадати про Волинську трагедію, в якій звинувачують саме українців.

Волинська трагедія – це обопільні етнічні чистки конфліктуючого польського та українського населення в період з 1943 по 1944 роки. Сторонами протистояння називаються ОУН та УПА з боку України, а також Армія Крайова та Батальйони Хлопські з боку Польщі.

Служба безпеки Шахтаря не пропустила фанатів Легії із цим банером. Через це вболівальники Легії бойкотували матч та залишились біля входу на стадіон.

Фанатів Легії не пропустили на початок матчу: дивитися відео

Як зганьбились польські фанати?

Через це у першому таймі гостьовий фанатський сектор був порожнім. Проте в перерві вболівальників таки пропустили на арену і вони ненадовго вивісили скандальний банер.



Фанати Легії вивісили банер про Волинську трагедію / фото Kasia Dżuchil

Провисів він недовго, працівники стадіону змусили їх зняти вивіску. Проте це не завадило ультрас Легії продовжувати ганьбитися іншими способами.

Фанати скандували образливі кричалки "Їб*ти Бандеру" та "Шахтар ку*ва". Ба більше на секторі також помітили банер з написом "Львів" у кольорах польського прапору.

Вболівальники Легії скандально поводили себе на трибунах: дивитися відео

Відомий коментатор Віталій Волочай в соцмережах прокоментував ганебну поведінку вболівальників Легії. Він іронічно відзначив, що іншого від них і не варто було очікувати.

Ну що ж, фанати Легії робили те що вони вміють найкраще. Співали виключно про Шахтар, УПА і Бандеру. Воно, звичайно, неприємно було чути на стадіоні. Але вони про Бандеру памʼятають і досі проклинають. Значить, Батько таки все робив правильно. А ще вони скандують "Шахтар ку*ва", а не "Шахтьор ку*ва". А все інше – не так важливо,

– пише Віталій.

