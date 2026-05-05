Не тільки Блохін і Дерюгіна: знамениті шлюби футболістів Динамо часів СРСР
- Олег Блохін та Ірина Дерюгіна, Володимир Безсонов та Вікторія Сєрих, Андрій Баль та Світлана Петракова, Олег Кузнєцов та Алла Борисенко – це приклади відомих шлюбів футболістів київського Динамо з чемпіонками та артистками.
- Історії цих союзів відзначаються поєднанням спортивних еліт і культурного життя, що стало символом епохи радянського спорту.
У золоті роки київського Динамо гучними були не лише перемоги на полі, а й союзи поза ним. Легенди клубу нерідко обирали за дружин чемпіонок, артисток і зірок великого спорту.
Шлюб Олега Блохіна та Ірини Дерюгіної давно став символом спортивної епохи. Але у складі зіркового Динамо 70–80-х вистачало й інших яскравих історій кохання, де футбол переплітався з гімнастикою, балетом і великим спортом, передає 24 Канал.
Шлюб Володимира Безсонова і Вікторії Сєрих
Один із найміцніших і найвідоміших союзів того часу створив Володимир Безсонов. Опорний півзахисник київського Динамо, представник команди Валерія Лобановського, одружився з Вікторією Сєрих, яка була чемпіонкою світу з художньої гімнастики у групових вправах та багаторазовою чемпіонкою СРСР.
За інформацією stuki-druki, Володимир уперше побачив Вікторію, коли їй було лише 12 років, сталося це на динамівській тренувальній базі. Футболіст був на п'ять років старший за гімнастку, ні про який роман тоді й мови не могло бути. Але потім, зазирнувши випадково на тренування юних художниць, Бессонов звернув увагу на Сєрих.
Декілька років по тому, на весіллі спільних друзів – Олега Блохіна та Ірини Дерюгіної – спортсмени опинилися за одним святковим столом. Після цього почали регулярно спілкуватися, і незабаром між ними почалися романтичні стосунки. Одружилися у квітні 1982 року.
У цьому плані нам дуже просто та легко, ми ж спортсмени. Ми маємо однаковий погляд на життя, однакові думки, ідеї, розуміння. Вона часто у роз'їздах, нещодавно повернулася з Угорщини, куди возила діток на змагання. То я кудись поїду – наче нагадування про той час, коли ми по триста днів на рік на базі та роз'їздах проводили... Тому поняття "набридає шлюб" або "шлюб як звичка" нам чужі,
– передає слова Володимира Безсонова сайт ФК Динамо.
Їхній шлюб став справжнім поєднанням двох спортивних еліт. Саме в цій родині виросла ще одна велика зірка – Ганна Безсонова, яка продовжила сімейну традицію й стала однією з найтитулованіших гімнасток України. Історія Безсонових – приклад того, як спортивна генетика й партнерство перетворюються на династію.
Андрій Баль одружився на фігуристці
Нині покійний Андрій Баль, один із найінтелігентніших гравців легендарного Динамо 80-х, також пов'язав життя з мистецтвом і спортом. Його дружиною була Світлана Петракова, представниця балету на льоду — напряму, який у ті роки поєднував спортивну майстерність із театральною сценою.
Спочатку вона виступала в Москві, а потім стала солісткою Українського театру на льоду. Андрій любив фігурне катання, часто дивився на виступи фігуристок, пише gazeta.ua.
Його зі Світланою познайомили спільні друзі. Мама Андрія була проти стосунків. Казала: ти справжній українець, бо народився у Львові, а вона – росіянка. Москалів у нас не люблять. Та Андрій матері не слухав. Із часом у свекрухи й невістки склалися прекрасні стосунки.
Такий союз виглядав особливо контрастно: жорсткий, тактичний футболіст і витончена артистка. Втім, саме подібні історії показували, що динамівці були не лише героями стадіонів, а й частиною великої культурної еліти радянської доби.
Спортивна сім'я Олега Кузнєцова
Дружина Олега Кузнєцова Алла Борисенко у минулому була відомою легкоатлеткою. Спортивна пара одружилася 1985 року.
Весілля Олега та Алли пройшло у роки боротьби з пияцтвом. Ексдинамівець згадував:
Я чув про "сухий закон", але й подумати не міг, що після такого успішного сезону мені не дозволять влаштувати нормальне людське весілля. Скільки кабінетів чиновників я відвідав, щоб мені, як виняток, дозволили поставити на стіл спиртне. Але нам навіть шампанське випити заборонили!,
– передає слова Олега Кузнєцова stuki-druki.
У пари згодом народилася донька Катерина, яка стала відомою акторкою.
Шлюби колишніх динамівців були закономірними: спортсмени краще розуміли специфіку кар'єри одне одного, постійні збори, травми, гастролі чи тренування. Тому чимало тодішніх союзів будувалися не лише на почуттях, а й на спільному способі життя.