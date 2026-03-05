Суркіс зробив заяву про легенду Динамо: президент клубу публічно звернувся до Безсонова
- Ігор Суркіс привітав Володимира Безсонова з 68-річчям, відзначивши його внесок у перемоги Динамо та висловивши побажання міцного здоров'я та щастя.
- Безсонов шість разів ставав чемпіоном СРСР з Динамо та здобув Кубок володарів кубків УЄФА 1986 року, також був активним учасником збірної СРСР на міжнародних змаганнях.
У четвер, 5 березня, легендарному футболісту Динамо та нинішньому селекціонеру клубу Володимиру Безсонову виповнюється 68 років. З нагоди ювілею іменинника привітав президент Динамо Ігор Суркіс.
Привітання з'явилося на офіційному сайті клубу, відзначивши легендарний внесок Безсонова у команду. Повідомляє пресслужба Динамо.
Що побажав Суркіс Безсонову?
Суркіс підкреслив, що Безсонов – легенда Динамо, багаторічний лідер команди, чия гра у 1970 – 1980‑х роках відзначалася характером та самовідданістю. Його внесок у перемоги клубу назавжди залишився в історії.
Ви – справжня легенда та гордість київського Динамо, багаторічний лідер команди, гравець, який уособлював характер, самовідданість і безкомпромісність на полі. Ваші виступи стали частиною золотої епохи клубу, а внесок у здобуття гучних перемог назавжди вписаний в історію біло-синіх,
– пише Суркіс.
Президент клубу також відзначив, що відданість футболу та рідному клубу Безсонова є прикладом для нових поколінь динамівців. У привітанні прозвучали побажання здоров'я, щастя, миру та нових приємних подій у житті.
У цей святковий день бажаю Вам міцного здоров'я, безмежного щастя, родинного затишку, тепла, миру та радості. Нехай у Вашому житті завжди буде місце для перемог, приємних подій та позитивних емоцій!,
– побажав Ігор Михайлович.
Як виступав Безсонов за Динамо Київ?
- У складі Динамо Безсонов шість разів ставав чемпіоном СРСР, неодноразово вигравав Кубок СРСР та здобув один із найголовніших трофеїв клубної історії – Кубок володарів кубків УЄФА 1986 року.
- Він також був гравцем збірної СРСР: він брав участь у трьох чемпіонатах світу (1982, 1986, 1990), здобув "бронзу" на Олімпіаді-1980 та став віце‑чемпіоном Європи 1988 року, повідомляє Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу.
- Окрім футбольних здобутків, у роки повномасштабної війни Росії проти України він приєднався до територіальної оборони, захищаючи свою країну, що стало ще одним етапом у житті легенди Динамо.