Лідер Динамо міг стати одноклубником Циганкова: чому "біло-сині" не відпустили гравця
- Володимир Бражко міг перейти з Динамо до Жирони в зимове трансферне вікно у 2025 році.
- У поточному сезоні Бражко зіграв 30 матчів за Динамо, забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.
Володимир Бражко міг покинути Динамо взимку цього року. Низка європейська клубів цікавилась талановитим опорним півзахисником зі столичного клубу.
Бражко мав шанс перейти у Жирону та стати одноклубником Віктора Циганкова. Однак "біло-сині" ухвалили рішення не відпускати хавбека, повідомляє 24 канал із посиланням на Flashscore.
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Бражка не відпустили в Жирону
Вадим Шаблій розповів, чому Володимир Бражко не перейшов в інший клуб взимку цього року. Агент також наголосив, що опорник Динамо універсальний гравець та може проявити себе на вищому рівні.
Володимир не тільки ключовий гравець Динамо – він ще й вихованець їхньої академії. Зараз він потрібен команді, яка претендує на чемпіонство в УПЛ,
– сказав Шаблій.
Агент зазначив, що окрім Жирони, у послугах українського півзахисника були зацікавлені Феєнорд та Бетіс. Зазначимо, що у складі каталонців також виступають Віктор Циганков та Владислав Крапивцов.
До слова. Володимир Бражко взимку 2025 року підписав нову угоду з Динамо. Контракт опорного півзахисника з "біло-синіми" розрахована на чотири роки.
У поточній кампанії Володимир Бражко зіграв у 30 матчах за Динамо в офіційних турнірах. На рахунку хавбека "біло-синіх" чотири голи та чотири результативні передачі.