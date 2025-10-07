У соціальних мережах та ЗМІ активно обговорюють особисте життя футболіста Динамо Київ Володимира Бражка та відомої блогерки Даші Квіткової. Пильні фани пари помітили натяки на таємниче весілля.

Користувачі соцмереж та футбольні фани прогнозують, що Володимир Бражко та Даша Квіткова офіційно узаконили свої стосунки. Спершу відома інфлюенсерка виклала доволі інтригуючі фото у своєму профілі в інстаграмі, повідомляє 24 Канал.

Бражко та Квіткова одружились?

Кохана футболіста київського Динамо запостила фото у ліфті, де на її підмізинному пальці правої руки видніється не лише каблучка із заручин. До слова, 8 вересня стало відомо, що Бражко освідчився Квітковій, яка відповіла згодою на пропозицію гравця.

На цьому ж пальці, де зазвичай носять обручки після весілля, є ще одна прикраса. Це фото змусило фанів Даші замислитись, можливо, вона вдруге вийшла заміж.

Нагадаємо, що Даша вже була у шлюбі з відомим ведучим та "Холостяком" країни Нікітою Добриніним. Від першого шлюбу Квіткова виховує сина Лева.



Квіткову запідозрили у весіллі з Бражком / Скриншот із інстаграму Даші

Згодом Квіткова взагалі вирішила "добити" інтригу своїх підписників. Даша виклала неймовірне фото із цілою горою красивих букетів, додавши інтригуючий підпис.

Яка ж це була субота!

– наголосила блогерка.



Квіткова та Бражко могли зіграти весілля / Скриншот із інстаграму Даші

До цього всього ще й сам футболіст Динамо підлив масла у вогонь. На підмізинному пальці правої руки Володимира було помічено прикрасу, яка дуже схожа на обручку. Вона була замотана на пальці Бражка за правилами футболу.

Бражко засвітився з прикрасою на пальці перед матчем Динамо проти Металіста 1925, який Володимир розпочав із запасу киян. Володимир, можливо, у новому сімейному статусі потрапив в об'єктиви фотографів на передматчевій розминці.



Бражко із прикрасою на пальці / Фото з інстаграму Jur Jur

А також безпосередньо під час поєдинку УПЛ.



Бражко, можливо, одружився із Квітковою / Фото ФК Динамо

Наразі Бражко перебуває у розташуванні збірної України у Польщі, де команда готується до жовтневих матчів відбору на ЧС-2026.

Що відомо про стосунки Бражка та Квіткової?