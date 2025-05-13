Лідер Динамо може покинути клуб вже влітку

Футболіст Динамо Володимир Бражко може влітку змінити клубну прописку. Гравець незабаром покине Динамо.

Вже тривалий час різні європейські гранди намагаються підписати Володимира Бражка. Однак Динамо відмовлялося продавати свого лідера.

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Бражко покине Динамо

Влітку очікується відхід лідера з київської команди, пише 24 канал з посиланням на телеграм-канал "Ідеальне Динамо".

Деталей угоди та, який клуб претендує на Володимира Бражка, наразі не розголошується.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Володимир Бражко зіграв 34 матчі за Динамо, у яких забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

Відзначимо, що у січні 2025 року англійський Вулвергемптон провів перемовини з Динамо щодо трансферу гравця і пропонував за нього солідну суму. Однак клуб відмовився, адже вважав, що Бражко має допомогти Динамо в чемпіонаті.