Бражко продемонстрував здібності в ММА на одноклубнику: відео дострокової перемоги

Футболісти київського Динамо наполегливо готуються до нового сезону на зборах в Австрії. Під час одного з тренувань Володимир Бражко провчив партнера по команді, скориставшись прийомами ММА.

Цікавий момент трапився під час гри у волейбол ногами, в якому команді Володимира Бражка протистояв квартет з Тарасом Михавком. В одному з епізодів центрбек "біло-синіх" вдало зіграв та емоційно висмикнув стійку із сіткою, пише 24 Канал.

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Як Бражко переміг Михавка в ММА

Така поведінка молодшого партнера по команді не сподобалася Бражку. Він миттєво атакував Михавка та за правилами ММА перевів сутичку у партер. Півзахисник виконав задушливий прийом, змусивши Тараса капітулювати.

Такі дії Бражка розвеселили партнерів по команді, які оплесками та сміхом супроводжували цей незвичний поєдинок.

Бражко переміг Михавка за правилами ММА: відео

Нагадаємо що на зборах в Австрії кияни зіграли два матчі проти Кішварди. У першій зустрічі угорці завдали поразки Динамо (0:2), а в другому чемпіони України здобули переконливий реванш – 3:0.

Свій перший офіційний матч у новому сезоні підопічні Олександра Шовковського зіграють 22 липня в рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Суперником Динамо буде переможець пари Жальгіріс – Хамрун Спартанс.