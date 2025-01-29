Клуб АПЛ вийшов на Динамо щодо трансферу футболіста збірної України

Талановитий опорник київського Динамо Володимир Бражко продовжує бути на радарах англійський клубів. На киян вийшов ще один колектив із АПЛ.

Вже цього зимового трансферного вікна Володимир Бражко може змінити клубну прописку. За інформацією Алекса Крука, англійський Вулверхемптон вже провів перемовини із київським Динамо щодо трансферу 23-річного опорника, пише 24 Канал.

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Ще один претендент на Бражка

Мова йде про повноцінний трансфер одного із лідерів столичного гранда.

Раніше була інформація, що Бражком активно цікавиться інший англійський клуб Борнмут, за який феєрично виступає ексдинамівець Ілля Забарний. Також у ЗМІ були чутки про інтерес зі сторони лісабонської Бенфіки Анатолія Трубіна.

Президент Динамо Ігор Суркіс розповідав, що у клубний офіс не надійшло жодної офіційної пропозиції щодо Володимира Бражка та центрбека Дениса Попова, якого теж сватали в інші клуби. Однак заінтригував коментарем щодо одного запиту, але не став називати ім'я футболіста.

Довідка. Володимир Бражко поєднаний контрактом із Динамо до кінця червня 2028-го року. Портал Transfermarkt оцінює вартість опорника киян у 9 мільйонів євро.

Зацікавлений Вулверхемптон після 23-х турів йде у зоні вильоту із АПЛ, набравши лише 16 балів. А от Борнмут видав відмінний сезон – 7-ма позиція та 40 набраних очок.

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