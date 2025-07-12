Остання кохана в житті Володимира Кличка: що відомо про розставання боксера з Гейден Панеттьєрі

Зіркова пара Кличко та Панеттьєрі прожили у шлюбі лише п'ять років та дали життя доньці. Втім проблеми зі здоров'ям в акторки зрештою зруйнували їхню пару.

Володимир Кличко залишається одним з найкращих спортсменів України в історії. Тож не дивно, що особисте життя боксера завжди залишалось об'єктом інтересу з боку фанатів, повідомляє 24 Канал.

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Як склалась доля Гейден Панеттьєрі?

Особливо публічним життя Кличка стало після оголошення стосунків із відомою акторкою Гейден Панеттьєрі. Саме вона стала головною жінкою в житті Володимира.

Пара познайомилась у 2009 році. Вже за рік вони публічно оголосили про свої стосунки, коли Панеттьєрі завітала на бій Володимира проти Самюеля Пітера у Франкфурті.

Тоді здавалось, що Панеттьєрі не більше ніж нова коханка Кличка на нетривалий час. Особливо кидалась в око різниця у віці (13 років) та зрості (аж 45 сантиметрів).

Їх відносини й справді були непростими. Пара періодично розходилась і знову возз'єднувалась. Зрештою у 2013-му стало відомо, що Володимир та Гейден одружились.



Кличко та Панеттьєрі з новонародженою донькою / фото з інстаграму

За рік, у 2014-му, у них народилась донька Кая-Євдокія. На жаль, це стало початком руйнування сім'ї. Після пологів у Панеттьєрі почались проблеми із психікою.

Сім'я тоді проживала у Лос-Анджелесі. Гейден почала зловживати алкоголем та наркотичними речовинами. Через це вона була змушена призупинити акторську кар'єру.

Остаточний розрив

А у 2018 році Кличко оголосив про розлучення з акторкою. Ба більше, боксер ще й добився повної опіки над донькою, забравши її в Київ. Вихованням зайнялась бабуся дівчинки Надія Улянівна.



Володимир Кличко разом із другою дружиною Гейден Панеттьєрі / фото Getty Images

Панеттьєрі не раз жалілась, що Володимир обмежив її спілкування з донькою. Втім з того моменту вона почала процес реабілітації. З Каєю-Євдокією вона все ж періодично бачилась на свята. Крім того, вона відверто визнавала свої проблеми із залежністю.

У мене ніколи не було відчуття, що я хочу нашкодити власній дитині. Але я не хотіла проводити з нею час. Володимир теж не хотів бути поруч, як і я не хотіла. Опіати та алкоголь допомагали мені відчувати себе щасливою хоч на мить. Мене трясло, коли я прокидалась. Я могла працювати лише попиваючи алкоголь. Це був цикл самознищення,

– зізнавалась Гейден.

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На початку повномасштабної війни у 2022 році Панеттьєрі публічно підтримала Україну. Акторка ще й відкрила фонд для допомоги постраждалим.

Зрештою сам Володимир неохоче відповідає на питання про колишню дружину. Своєю чергою Панеттьєрі все ж змогла відновити акторську кар'єру кілька років тому.