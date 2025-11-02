Кличко у феноменальній формі: Красюк оцінив шанси повернення легенди у ринг

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко ще не сказав свого останнього слова у боксі. Українець має кілька незавершених справ, які потрібно довести до кінця.

Генеральний директор К2 Promotions Олександр Красюк висловив свою думку стосовно можливого повернення в бокс Володимира Кличка. Фахівець навів кілька аргументів, які дають надію любителям боксу побачити кумира на рингу, пише 24 Канал з посиланням на Okay Eva.

Чи повернеться Володимир Кличко на ринг?

"Доктор Сталевий Молот" завершив кар'єру боксера у 2017 році. З того часу він не припиняв тренування.

Володимиру в наступному році виповниться 50. Проте він це лише цифра. З 2017 року він пропустив жодного тренування. Як казав Володимир, він не тренувався лише три дні, коли почалася війна. Він дійсно знаходиться у феноменальній формі,

– зазначив Красюк.

Проте це не єдина причина, через яку Кличко може здійснити гучний камбек. Володимир має усі шанси побити віковий рекорд та провести реванш з Тайсоном Ф'юрі.

Дійсно, є речі, які в його кар'єрі не завершені. Наприклад, реванш з Тайсоном Ф'юрі, який так і не відбувся. І є ще одна річ. Є рекорд Джорджа Формана, який пішов з життя у цьому році. Він став чемпіоном світу у віці 46 років. Володимир, маючи таку форму, може увійти в історію. Будемо тримати кулаки, щоб ця історія відбулася,

– заявив Красюк.

Раніше ШІ оцінив шанси на повернення Володимира Кличка та назвав його ймовірних суперників.

Довідка. За даними BoxRec, Володимир Кличко провів на професійному рингу 69 поєдинків. На рахунку легендарного боксера 64 перемоги, в тому числі 53 – нокаутом. У п'яти боях Володимир зазнав поразок.

Чим зараз займається Володимир Кличко?