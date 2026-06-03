Кличко відповів, хто стане наступником Усика в боксі

Олександр Усик зараз володіє титулами чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Він продовжує бути головним прикладом для нового покоління українських боксерів.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко в інтерв'ю для Sport-express.ua висловився щодо зміни поколінь в українському боксі. На його думку, в Україні зростає талановита молодь, яка має всі шанси досягти таких самих вершин, як і чинний чемпіон світу Усик.

Дивіться також "Нам не потрібне глибоке занепокоєння": Кличко різко звернувся до партнерів України

Хто після Усика стане чемпіоном у боксі?

За словами Кличка, поява нових зірок є природним і безперервним процесом, де досягнення теперішніх лідерів надихають початківців. Головним майданчиком для зростання майбутніх тріумфаторів він назвав Кубок Києва.

Уже зараз на цьому турнірі виступають хлопці та дівчата, які згодом можуть стати чемпіонами. У спорті, як і в житті, постійно відбувається зміна поколінь, коли одні чемпіони поступаються місцем іншим,

– заявив Володимир Кличко.

Що таке "Кубок Києва"?

"Кубок Києва" на призи братів Кличків – один із найпрестижніших всеукраїнських турнірів для розвитку українського боксу. У травні 2026 року турнір відбувся вперше після початку повномасштабного вторгнення.

Колись головний трофей цього змагання здобували самі Віталій і Володимир Клички, а також нинішній чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик.

Окрім спортивних звань майстрів спорту, переможці отримують унікальний приз – бронзову статуетку братів Кличків вагою понад 10 кілограмів. У 2026 році титул найкращого боксера турніру дістався майстру спорту міжнародного класу Андрію Халецькому.