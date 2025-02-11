Я завжди був до цього готовий, – Кличко висловився про можливе повернення у бокс

Наприкінці 2024 року різко активізувалися розмови про можливе повернення на ринг Володимира Кличка. Головною мотивацією цього камбеку є намір стати найстаршим чемпіоном світу в історії.

"Доктор Сталевий молот" може значно перевершити рекорд Джорджа Формана, який тримається вже тридцять років. Американець здобув титул IBF, коли йому було 45.

Читайте також Британський боксер закликав Чісору провести прощальний бій в Україні

Що думає українець про повернення

Володимир Кличко відреагував на чутки щодо свого камбеку. Він ні підтвердив, ні спростував свого повернення у 2025 році, проте заявив, що фізично готовий битися, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

"Я завжди був до цього готовий, адже постійно тренувався. Я і досі тренуюся. Чутки про моє повернення ходять уже досить давно, ще з того часу, як я пішов на пенсію.

Так, побити рекорд Джорджа Формана та стати найстарішим чемпіоном хевівейту – для мене це захопливо. Розглядаємо багато деталей, але анонсувати поки немає чого", – сказав Кличко.

Довідка. Володимир Кличко не проводив офіційних боїв з 2017 року. Тоді він поступився Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11 раунді.

Нагадаємо, що сумарно на професійному рівні "Доктор Сталевий молот" бився 69 разів, записавши собі в актив 64 перемоги. За свою кар'єру здолав 23 бійців за титул чемпіона світу в хевівейті, що є найкращим показником в історії боксу.