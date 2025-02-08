"Було дуже боляче": Кличко зізнався, хто радив йому покинути бокс у 2004 році

Володимир Кличко за свою кар'єру провів купу цікавих боїв та здобув чимало чемпіонських титулів. Проте, як і у всіх спортсменів на шляху до вершини, у "Доктора Сталевого Молота" були злети та падіння.

Кличко-молодший пригадав поєдинок з Леймоном Брюстером у 2004 році після якого він міг завершити кар'єру. Тоді легендарний український боксер програв технічним нокаутом.

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Болюча порада від брата

Володимир Кличко розповів, що у його перемоги майже ніхто не вірив. Після бою з Леймоном Брюстером, "Доктор Сталевий Молот" зустрівся з Даваріллом Вільямсоном, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Кличко-молодший підкреслив, що американець не був сильним суперником. Проте легенда українського боксу зізнався, що його обличчя після поєдинку виглядало дуже жахливо – порізи, синці, багато пошкоджень.

Ми летіли разом з Віталієм додому і він сказав мені: Володимире, подивися на своє обличчя. Воно схоже на піцу, де багато кетчупу. Я твій брат, але я маю це сказати. Настав час попрощатися з боксом та завершити кар'єру. Мені було так боляче, що в мене не вірять. Але я знав, що це точно не кінець. Тільки початок мого шляху та великих перемог,

– розповів Кличко.

Зазначимо, що у 2007 році Володимир Кличко зустрівся з Леймоном Брюстером у реванші. Тоді у другому поєдинку кут американського боксера вирішив зняти свого бійця у перерві між 6 та 7 раундами.

Нагадаємо, що наразі Володимир Кличко планує відновити кар'єру боксера, яку завершив у 2017 році. "Доктор Сталевий Молот" має наміри побити "вічний" рекорд Джорджа Формана, ставши найстаршим чемпіоном світу.