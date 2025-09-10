Володимир Кличко – один з найвидатніших представників українського боксу. "Доктор Сталевий Молот" свого часу часто проводив поєдинки у Німеччині, де був місцевим улюбленцем.

Проте Кличко з'являвся на публіці не лише під час поєдинків. 24 канал розповідає про те, як легендарний український боксер завітав до майстерні, де зробили рестайлінг його авто у стилі шоу "Тачка на прокачку".

Читайте також В Україні чи Німеччині: де зараз живе Володимир Кличко

Що відомо про участь Кличка у шоу?

"Тачка на прокачку" – це відома американська телепрограма, яка виходила з 2004 по 2007 рік на MTV. Володимир Кличко у 2008 році завітав до майстерні у Німеччині, яка робила рестайлінг машин у стилі – Pimp my ride.

Модернізацію авто "Доктора Сталевого Молота" показали глядачам у телевізійному форматі. 17 вересня 2008 року Володимир Кличко завітав у West Coast Customs у Берліні.

Кличко-молодший привіз автомобіль SMART для рестайлінгу. У машині українського боксера встановили потужну аудіосистему, обшили салон у білий колір, а також опустили сидіння, оскільки, зріст чемпіона 1 метр 98 сантиметрів.

Володимир Кличко також повеселився під час зйомок шоу. "Доктор Сталевий Молот" танцював під бітбокс, створивши атмосферу радощів в ангарі німецької автомайстерні.

Кличко танцює під бітбокс: дивіться відео

Також Володимир Кличко пояснив, чому обрав саме авто моделі SMART. На його думку, ця машина ідеально підходить для пересування містом.

Український боксер зазначив, що автівка зручна у використанні. Проте на шоу "Доктор Сталевий Молот" приїхав на своєму Mersedes.

Кличко у "Тачка на прокачку": дивіться відео

Що відомо про Володимира Кличка?