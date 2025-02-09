Він не мій брат, – Кличко оцінив шанси провести бій з Усиком
- Володимир Кличко планує повернутись в професійний бокс.
- Кличко прокоментував можливість проведення поєдинку з Олександром Усиком.
- Володимир прагне побити рекорд Джорджа Формана, ставши найстаршим чемпіоном світу.
Володимир Кличко має наміри відновити кар'єру професійного боксера. Серед потенційних суперників колишнього чемпіона світу чимало іменитих боксерів.
Олександр Усик також знаходиться у списку можливих опонентів Кличка-молодшого. "Доктор Сталевий Молот" оцінив шанси на організацію бою з Королем хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
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Чи можливий бій Кличка з Усиком
Володимир Кличко пригадав момент з кар'єри, коли він міг стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього він мав зустрітись в очному протистоянні зі своїм братом Віталієм Кличком.
Проте брати Клички не наважилися провести поєдинок з певних причин. "Доктор Сталевий Молот" зізнався, що вони не хотіли засмучувати свою маму.
Бій з Усиком? Ви взагалі можете собі уявити зараз, щоб українці билися один з одним? Так, він не мій брат, ми не однієї крові, але він мій співвітчизник, і наша країна перебуває у стані війни,
– сказав Володимир.
Раніше Олександр Красюк висловився щодо можливого бою між Володимиром Кличком та Олександром Усиком. Промоутер Короля хевівейту дав неоднозначну відповідь щодо ймовірного поєдинку з "Доктором Сталевим Молотом".
Нагадаємо, що Володимир Кличко планує повернутись в ринг задля того, щоб побити рекорд Джорджа Формана. Легенда боксу має наміри стати найстаршим чемпіоном світу.