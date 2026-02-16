Їздив у Крим і втік з Росії: що відомо про спортсмена, який приніс Польщі першу медаль ОІ

У п'ятницю, 15 лютого, Польща виборола свою першу нагороду на Олімпіаді-2026. Срібну медаль країні приніс ковзаняр Володимир Семирунний. Спортсмен має російське походження, однак представляє збірну Польщі.

Спочатку він отримав посвідку на проживання, а в серпні 2025 року йому надали польське громадянство. Це дозволило йому офіційно виступати за національну збірну Польщі, повідомляє Polsat Sport.

Що відомо про Володимира Семирунного?

Семирунний народився і виріс у Єкатеринбурзі, де починав спортивну кар'єру.

Він навіть здобував бронзову медаль на юніорському чемпіонаті світу до початку повномасштабної війни, коли ще представляв Росію.

У 2023 році Семирунний виїхав до Польщі, зокрема тікаючи від мобілізації до російської армії та в пошуках можливості виступати на міжнародних змаганнях.

Після здобуття громадянства Семирунний вже показував успіхи у складі збірної Польщі: на чемпіонаті Європи та світу він виборював медалі на різних дистанціях, включно з нагородами на 5000 метрів і 10000 метрів.

Семирунного з отриманням медалі привітали обидва ключові політичні лідери Польщі – прем'єр-міністр Дональд Туск та президент Кароль Навроцький.

Ставлення Семирунного до війни Росії проти України?

Польські медіа цитують функціонерів федерації, які стверджують, що після перевірки не виявили зв'язків Семирунного з російськими спецслужбами, а сам спортсмен усно та письмово засудив агресію Росії.

Варто зазначити, що він висловлював свою позицію й публічно. Зокрема, в інтерв'ю польській редакції Eurosport у грудні 2023 року спортсмен наголошував, що батьки мають змалку пояснювати дітям неприйнятність будь-яких проявів агресії. За його словами, саме таке виховання він отримав у власній родині.

Також він підкреслив, що не підтримує війну, розв'язану Росією.

У 2019 році російська фігуристка Катерина Кошелєва оприлюднила світлину з тимчасово окупованого Криму, на якій вона позувала разом із Семирунним. Як зазначається, спортсмен перебував на півострові, незаконно перетнувши державний кордон України.

Він також зазначив, що після того, як почав виступати за Польщу, його родина в Росії не зазнавала жодного тиску чи проблем. За словами спортсмена, він сподівається, що така ситуація збережеться й надалі.

23-річний спортсмен у коментарі репортеру Eurosport Пйотру Карпінському сказав, що його складно говорити на тему Росії, адже вся його родина там живе й він хвилюється, що у них можуть виникнути проблеми.

Він додав, що після здобуття медалі став дуже популярним у Росії, тому не хоче говорити нічого негативного про те, що там відбувається. Хоча вважає, що будь-яка агресія ніколи не приносить добра, він прагне зосередитися лише на спорті.

Ставлення поляків та українців до Семирунного?