Зеленський пообіцяв Трампу передати пояс Усика: деталі розмови президентів

У середу, 12 лютого, відбулась розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент України у ході бесіди дав обіцянку очільнику Сполучених Штатів Америки.

Володимир Зеленський у розмові з Дональдом Трампом поділився успіхами України на міжнародній спортивній арені. Зокрема, президент України пригадав досягнення Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на Axios.

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Розмова Зеленського з Трампом

Володимир Зеленський обговорив з Дональдом Трампом чимало політичних тем. Головною темою розмови двох глав держав стала припинення війни та роль України у світі.

Наприкінці розмови президент України пообіцяв своєму колезі передати чемпіонський пояс Олександра Усика. Що саме мав на увазі Володимир Зеленський наразі невідомо.

Нагадаємо, що Олександр Усик у травні 2024 року переміг Тайсона Ф'юрі та вперше за 25 років став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

У грудні минулого року український боксер вдруге здолав "Циганського короля". Усі троє суддів одностайним рішенням віддали перемогу Олександру Усику.

До слова. Олександр Усик пожертвував титулом IBF, який у підсумку завоював Даніель Дюбуа, нокаутувавши Ентоні Джошуа у вересні 2024 року.

Олександр Усик зможе повернути абсолютне чемпіонство. Король хевівейту проведе бій з переможцем протистояння Дюбуа – Паркер, яке відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді.