Зеленський грав у теніс та стріляв з лука: президент відвідав Івано-Франківськ

У четвер, 13 серпня, глава держави Володимир Зеленський відвідав Івано-Франківськ. На Прикарпатті президент України показав свої спортивні уміння.

Відбулось це у ході спілкування президента з учасниками змагань "Воля до життя", які відбуваються на Івано-Франківщині. Про це повідомила пресслужба Володимира Зеленського.

Що робив президент на спортивному заході

У рамках візиту Володимир Зеленський спробував себе у жимі штанги лежачи, грі у настільний теніс та у стрільбі з лука – традиційних для програми цього спортивного заходу.

Поспілкувався зі спортсменами та підписав бойові прапори їхніх бригад. Дякую за таку хорошу зустріч. І вдячний усім, хто розвиває цей напрям фізичної та психологічної реабілітації, залучає до неї ветеранську спільноту і створює умови, у яких наші захисники та захисниці можуть повертатися до активного життя,

– йдеться у повідомлені.

Відео візиту президента до Івано-Франківська

Today in Ivano-Frankivsk, I met with participants in the “Will to Live” sports competition. Among them are warriors, veterans, and people with disabilities who did not give up and are recovering and regaining their strength through sports. They are competing in eight sports.



I… pic.twitter.com/ZH7gYEeCeL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2026

Зазначимо, що змагання "Воля до життя" були засновані Івано-Франківською ОВА у 2024-му.

До участі у спортивній події організаторами запрошуються військовослужбовці ветерани та люди з інвалідністю у наслідок війни.

Наскільки чинний президент України залучений у спорт

У 2023-му спілкуючись з журналістами CNN Зеленський розповідав про те, що спорт у поєднанні з класичним роком допомагає йому розслабитися.

У професійній діяльності він використовує спорт як інструмент дипломатії. Наприклад, у 2024 році Зеленський зустрівся з головою World Athletics Себастьяном Коу, який пообіцяв додаткову підтримку українським спортсменам.

Наприкінці 2025 року Зеленський позбавив державних стипендій Сергія Бубку, Яну Клочкову та інших спортивних зрадників України.