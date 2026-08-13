Зеленський грав у теніс та стріляв з лука: президент відвідав Івано-Франківськ
У четвер, 13 серпня, глава держави Володимир Зеленський відвідав Івано-Франківськ. На Прикарпатті президент України показав свої спортивні уміння.
Відбулось це у ході спілкування президента з учасниками змагань "Воля до життя", які відбуваються на Івано-Франківщині. Про це повідомила пресслужба Володимира Зеленського.
Що робив президент на спортивному заході
У рамках візиту Володимир Зеленський спробував себе у жимі штанги лежачи, грі у настільний теніс та у стрільбі з лука – традиційних для програми цього спортивного заходу.
Поспілкувався зі спортсменами та підписав бойові прапори їхніх бригад. Дякую за таку хорошу зустріч. І вдячний усім, хто розвиває цей напрям фізичної та психологічної реабілітації, залучає до неї ветеранську спільноту і створює умови, у яких наші захисники та захисниці можуть повертатися до активного життя,
– йдеться у повідомлені.
Відео візиту президента до Івано-Франківська
Зазначимо, що змагання "Воля до життя" були засновані Івано-Франківською ОВА у 2024-му.
До участі у спортивній події організаторами запрошуються військовослужбовці ветерани та люди з інвалідністю у наслідок війни.
Наскільки чинний президент України залучений у спорт
У 2023-му спілкуючись з журналістами CNN Зеленський розповідав про те, що спорт у поєднанні з класичним роком допомагає йому розслабитися.
У професійній діяльності він використовує спорт як інструмент дипломатії. Наприклад, у 2024 році Зеленський зустрівся з головою World Athletics Себастьяном Коу, який пообіцяв додаткову підтримку українським спортсменам.
Наприкінці 2025 року Зеленський позбавив державних стипендій Сергія Бубку, Яну Клочкову та інших спортивних зрадників України.