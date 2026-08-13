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Sport News 24 Інші види спорту Зеленський грав у теніс та стріляв з лука: президент відвідав Івано-Франківськ
13 серпня, 21:50
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Зеленський грав у теніс та стріляв з лука: президент відвідав Івано-Франківськ

Олександр Щербатих

У четвер, 13 серпня, глава держави Володимир Зеленський відвідав Івано-Франківськ. На Прикарпатті президент України показав свої спортивні уміння.

Відбулось це у ході спілкування президента з учасниками змагань "Воля до життя", які відбуваються на Івано-Франківщині. Про це повідомила пресслужба Володимира Зеленського. 

Що робив президент на спортивному заході

У рамках візиту Володимир Зеленський спробував себе у жимі штанги лежачи, грі у настільний теніс та у стрільбі з лука – традиційних для програми цього спортивного заходу. 

Поспілкувався зі спортсменами та підписав бойові прапори їхніх бригад. Дякую за таку хорошу зустріч. І вдячний усім, хто розвиває цей напрям фізичної та психологічної реабілітації, залучає до неї ветеранську спільноту і створює умови, у яких наші захисники та захисниці можуть повертатися до активного життя, 
– йдеться у повідомлені. 

Відео візиту президента до Івано-Франківська

Зазначимо, що змагання "Воля до життя" були засновані Івано-Франківською ОВА у 2024-му. 

До участі у спортивній події організаторами запрошуються військовослужбовці ветерани та люди з інвалідністю у наслідок війни. 

Наскільки чинний президент України залучений у спорт 

У 2023-му спілкуючись з журналістами CNN Зеленський розповідав про те, що спорт у поєднанні з класичним роком допомагає йому розслабитися.

У професійній діяльності він використовує спорт як інструмент дипломатії. Наприклад, у 2024 році Зеленський зустрівся з головою World Athletics Себастьяном Коу, який пообіцяв додаткову підтримку українським спортсменам. 

Наприкінці 2025 року Зеленський позбавив державних стипендій Сергія Бубку, Яну Клочкову та інших спортивних зрадників України.

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