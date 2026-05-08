Вордлі – Дюбуа: де дивитися бій в Україні

Фабіо Вордлі та Даніель Дюбуа 9 травня проведуть бій у Манчестері, Англія. На кону двобою буде титул чемпіона світу за версією WBO.

У своїх попередніх поєдинках Дюбуа зазнав поразки нокаутом від Олександра Усика, а Вордлі несподівано здолав Джозефа Паркера. Де можна подивитися їхній спільний бій, розповість 24 Канал.

Дивіться також Усик – Верховен: як дивитися в Україні, час, дата бою і телеканал

Де подивитися бій Вордлі – Дюбуа?

Пряма трансляція бою в Україні буде доступна на платформі DAZN за системою Pay-Per-View (PPV).

Початок основного карда запланований на 20:00, а головний поєдинок відбудеться не раніше 00:00 10 травня.

Вартість PPV складає близько 913 гривень.

При стандартній підписці DAZN PPV не включається, тому бій доведеться купувати окремо. У тарифі DAZN Ultimate (830 грн на місяць) PPV-події доступні без додаткової оплати, тому трансляція цього бою вже входить у підписку.

Що відомо про Вордлі та Дюбуа?

У жовтні 2025 року Вордлі здобув титул тимчасового чемпіона WBO, здолавши колишнього чемпіона світу Джозефа Паркера технічним нокаутом у 11-му раунді. Після того, як Усик наприкінці 2025 року відмовився від титулу WBO, Вордлі офіційно став повноцінним чемпіоном.

Дюбуа з 2024 року є чинним чемпіоном світу за версією IBF. Він вирізняється надзвичайною силою удару, 95% його перемог здобуті нокаутом.

У серпні 2023 року він зазнав поразки нокаутом у 9-му раунді від Усика. Поєдинок викликав суперечки через удар Дюбуа у 5-му раунді, який суддя зарахував як удар нижче пояса, хоча команда британця вважала його легітимним.

Пізніше Дюбуа сенсаційно переміг Ентоні Джошуа технічним нокаутом у 5-му раунді на стадіоні "Вемблі", успішно захистивши титул IBF. У 2020 році він зазнав першої поразки від Джо Джойса, отримавши перелом орбітальної кістки та ледь не втративши зір.