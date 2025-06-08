Британський боксер "відправив спати" суперника та наблизився до титулу Усика

У суботу, 7 червня, відбувся грандіозний вечір боксу в Іпсвічі (Англія). Фабіо Вордлі бився проти Джастіса Хуні у надважкій вазі.

На кону поєдинку Вордлі – Хуні стояв титул тимчасового чемпіона світу за версією WBA. Переможець протистояння наблизився до бою з Олександром Усиком, який володіє повноцінним поясом, повідомляє 24 канал.

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Як завершився бій Вордлі – Хуні

Джастіс Хуні, попри те що припускався помилок, все одно домінував у рингу. Фабіо Вордлі навіть у середині бою поводився пасивно, намагаючись зловити австралійця на помилці.

Хуні користувався цим, пробиваючи Вордлі по корпусу та голові. Однак тактика британського боксера дала свої плоди, який одним влучним ударом завершив поєдинок.

У 10 раунді Джастіс Хуні припустився помилки. Фабіо Вордлі зміг зловити суперника на контратаці та влучив у голову правим оверхендом, відправивши його у важкий нокдаун. Австралієць піднявся, але рефері вирішив завершити бій.

Відеоогляд бою Вордлі – Хуні:

Таким чином Фабіо Вордлі став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBA у хевівейті. Британець зможе претендувати на повноцінний пояс, яким володіє Усик.

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