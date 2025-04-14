Голкіпер Інгульця став абсолютним рекордсменом українського футболу: історичне відео

У понеділок, 14 квітня, відбувся останній матч 24 туру Української Прем'єр-ліги. В ньому Інгулець вдома приймав Карпати.

Гості здобули перемогу з рахунком 2:1. Попри поразку своєї команди, цей поєдинок став особливим для воротаря клубу з селища Петрове Олексія Паламарчука.

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Фантастична серія

Він на 12-й хвилині відбив пенальті від бразильського атакувального півзахисника "левів" Бруніньйо. Це дозволило йому переписати історію українського футболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу УПЛ.

33-річний голкіпер став автором найдовшої серії з відбитих пенальті поспіль в УПЛ. Відтепер вона складає шість ударів.

Як воротар Інгульця відбив рекордний пенальті поспіль: дивіться відео

До цього пальму першості Олексій Паламарчук ділив з воротарем збірної України Дмитром Різником, який у 2021 році не пропускав після п'яти ударів поспіль з 11-метрової позначки.

Топ-6 голкіперів з найкращими серіями відбитих пенальті в УПЛ

1. Олексій Паламарчук (Інгулець) – 6

2. Дмитро Різник (Ворскла) – 5

3-6. Валерій Воробйов (Кривбас) – 4

3-6. Віталій Постранський (Ворскла) – 4

3-6. Ігор Шуховцев (Зоря) – 4

3-6. Рустам Худжамов (Маріуполь) – 4

Зазначимо, що всього в нинішньому сезоні Олексій Паламарчук провів 23 матчі в УПЛ. У них він пропустив 36 голів і сім разів залишав свої ворота "сухими".