Сенегальський воротар Шейк Туре пішов з життя за загадкових обставин. Відомо лише, що футболіст став жертвою викрадачів.

В Африці трапилась жахлива історія, яка торкнулась сенегальського футболу. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на портал Allezleselephants, помер молодий воротар Шейк Туре.

Що сталось із сенегальцем?

Обставини смерті футболіста виглядають дикими та жахливими. Тіло 18-річного хлопця знайшли без ознак життя у Гані, яка розташована за 1000 кілометрів від його рідної країни.

Як повідомляє посольство Сенегалу, Шейк став жертвою злочинної організації. Невідомі люди виманили Туре під виглядом перегляду у професійному клубі.

Сам воротар виступав за аматорську команду Еспріт Фут Юмболь. У підсумку злочинці викрали Шейка та зробили йог своїм заручником задля вимагання викупу у його рідних.

Зрештою гроші так і не були переведені, а самого воротаря знайшли мертвим вже у Гані. Місцева поліція розпочала розслідування, щоб встановити причини смерті.

