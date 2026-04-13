Фінансова катастрофа у Ворсклі: клуб на межі виживання, борги – критичні

У полтавській Ворсклі заявили про критичну фінансову ситуацію. Клуб має значні борги перед гравцями, тренерами та персоналом.

Нове керівництво команди вже провело аудит і шоковане масштабами проблем. У клубі відкрито говорять про кризу та шукають інвестора, щоб врятувати ситуацію, повідомляє офіційний сайт Ворскли.

Дивіться також Фанати Ворскли накинулись на команду після сенсаційної поразки: відео жорсткої перепалки

Яка ситуація у полтавському клубі?

Генеральний директор Максим Гарус заявив, що фінансовий стан Ворскли близький до критичного. За його словами, накопичені борги перед колишніми гравцями, тренерами та персоналом стали серйозним тягарем.

Функціонер наголосив, що частина контрактів у минулому була надто дорогою, що й призвело до нинішніх проблем. Керівництво вже працює в межах наявного бюджету та намагається оптимізувати витрати.

Ситуацію підтверджують і всередині клубу: у команді бракує коштів, а фінансові зобов’язання накопичувалися роками.

Пошук інвестора і боротьба за майбутнє

У Ворсклі вже визначили головні завдання – стабілізувати роботу клубу та знайти нового інвестора. Керівництво заявляє, що відкрите до переговорів із потенційними партнерами.

Попри кризу, у клубі зберігають обережний оптимізм і сподіваються повернутися до конкурентного рівня в українському футболі. Водночас спортивна складова також під загрозою: команда наразі перебуває в нижній частині таблиці Першої ліги та бореться за збереження позицій.

Додатково ситуацію ускладнює той факт, що частина активів клубу перебуває у заставах, а фінансова модель потребує повного перезапуску.

Досягнення Ворскли