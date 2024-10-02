Один із найкращих голкіперів світу Войцех Щенсний приєднався до "блаугранас". Контракт з польським голкіпером розрахований до кінця цього сезону, про це повідомили на офіційному сайті каталонської команди.

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Легендарний камбек Щенсни

Основний голкіпер "синьо-гранатових" Марк-Андре тер Штеген отримав травму у грі проти Вільярреала у Ла Лізі. Після чого каталонці звернулись за допомогою до легендарного польського голкіпера.

Повідомляють, що Войцех Щенсний погодився на роль дублера голкіпера Барселони Іньяки Пеньї. Однак, 34-річний воротар не збирається сидіти на лаві запасних та планує боротися за місце у стартовій одинадцятці каталонців.

Цікаво. Войцех Щенсний має чітку громадянську позицію. У 2022 році голкіпер збірної Польщі разом з іншими гравцями відмовився грати з Росією у плей-оф відбору на Мундіаль 2022 року в Катарі через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Польський голкіпер за свою довгу кар'єру захищав кольори різних клубів та національної збірної. Серед них Брентфорд, Арсенал, Рома та Ювентус.