Найпопулярніший голкіпер світу в інстаграмі приєднається до Мессі в МЛС

Воротар збірної Кабо-Верде Возінья став одним з найбільших відкриттів Мундіалю в Північній Америці. 40-річний футболіст наразі є вільним агентом, але вже невдовзі може опинитися у компанії зірок в Маямі.

За чутками, у послугах Возіньї після його переконливого перформансу на чемпіонаті світу зацікавлений Інтер Девіда Бекхема. А грати пліч-о-пліч з ветераном хотів би сам Ліонель Мессі, пише 24 Канал.

Що відомо про потенційний трансфер Возіньї?

Про інтерес Інтера до гравця повідомили такі авторитетні спортивні видання як Marca і ESPN. Возінья цікавить чемпіонів США з Маямі не тільки як професіонал, але й у ролі медійної персони та амбасадора бренду.

Справа у тому, що до початку Мундіалю у нього було лише 20 тисяч підписників у соцмережах, а зараз інстаграм воротаря вже набрав 20 мільйонів фоловерів і зробив його найпопулярнішим футбольним голкіпером світу.

Своє слово у потенційному трансфері Возіньї мав і капітан та лідер Маямі Ліонель Мессі. Нападник був вражений грою воротаря у матчі 1/16 фіналу проти Аргентини, тож вважає його гідним перейти до складу Інтера.

Як Кабо-Верде відзначилось на чемпіонаті світу?

Для острівної африканської держави це був дебют на Мундіалях – і вони спромоглися не програти жодного матчу в основний час і відібрати очки на груповій стадії в іменитих Іспанії і Уругваю.

Більш того, Кабо-Верде було близьке до того, щоб дотягнути до серії пенальті проти чинних чемпіонів світу, двічі відіграючись після голів Аргентини.

На батьківщині футболістів після такого зустрічали як справжніх героїв. Тисячі вболівальників чекали на гравців в аеропорту та вишикувалися вздовж вулиць, щоб привітати їх з історичним досягненням.