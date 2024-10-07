Легендарний Леброн Джеймс та Бронні Джеймс стали першим дуетом батька і сина, які зіграли за одну команду НБА, повідомляє офіційний сайт ліги. Це сталося в матчі Лос-Анджелес Лейкерс – Фінікс Санз.

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Особлива ніч для Джеймсів

Вони водночас разом були на паркеті понад 4 хвилини. Всього в цій грі 39-річний "Король Джеймс" відзначився 19 очками, а Бронні не набирав балів, записавши у свій актив тільки два підбирання.

Лейкерс врешті-решт поступилися з рахунком 114:118. Проте це зовсім не зіпсувало настрій Леброну, який був дуже щасливий:

Це нереально. Потрібно ще трохи звикнути до цього, але це дуже круто для нас обох, і особливо для нашої родини. Мати можливість так впливати на своїх дітей і впливати на сина, мати можливість проводити моменти з ним, зрештою, працювати разом. Я вважаю, що це одна з найкращих речей, які батько міг побажати, тож це дуже круто.

Дивіться відеоогляд матчу Лейкерс – Фінікс

Важливо. Ще в липні минулого року син Леброна пережив зупинку серця під час тренування. Як бачимо, після операції він зумів не тільки повністю відновитися, а й повернутися в баскетбол і ввійти в історію.

Нагадаємо, що Лейкерс обрали Бронні Джеймса під 55-м загальним номером у другому раунді драфту НБА цього літа.