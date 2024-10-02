13-річний канадець невдовзі може побити світовий рекорд та стати найвищим підлітком у світі. Наразі він навчається у сьомому класі та з легкістю перемагає своїх однолітків майстерно пересуваючись майданчиком, про це повідомляє Brobible.

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Що відомо про Джеремі Гоєра

У мережі розповсюджується чимала кількість відео за участі молодого баскетболіста, де він обігрує своїх суперників. Інтернет-користувачі висловлюють жалість до дітей, які грають проти Гоєра, через його домінантний вигляд.

На цей час 13-річний Джеремі навчається за спеціальною програмою Sport-Etudes у середній школі Жоржа Ваньє. Юний талант після вступу в коледж має великі шанси потрапити у команду із першого дивізіону.

Sport-Etudes – це програма, яка дозволяє спортсменам поєднувати заняття різними видами спорту та академічні дослідження. Ця система допомагає досягти досконалості в обох сферах.

13-річний Джеремі Гоєр у середній школі Жоржа Ваньє/ Фото з інстаграму баскетболіста

Юний баскетболіст ще далекий від виступів у НБА, але вже отримав престижний грант Petro-Canada FACE, що надає підтримку у розвитку перспективних спортсменів Канади.

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Завдяки цьому Джеремі Гоєр матиме можливість брати участь у багатьох турнірах Північної Амери, де його потенціал та якості зможуть оцінити відповідні спеціалісти.

Варто знати. Наразі світовий рекорд належить Румейзі Гелгі із Туреччини. У 2014 році вона стала найвищою дівчинкою зі зростом 213,6 сантиметра.

Зазначимо, що молоду зірку канадського баскетболу порівнюють з іншим юним спортсменом Олів'є Ріу. У віці 15 років квебекський баскетболіст став найвищим підлітком світу – 2 метри 36 сантиметрів.