Із 7-го по 17-те серпня у Ченду (Китай) відбулись Всесвітні ігри-2025. Українські спортсмени здобули 44 нагороди, а Україна посіла третє місце у медальному заліку.

Українці завоювали 16 золотих нагород, а також по 14 срібних та бронзових медалей. Одну із нагород найвищого ґатунку здобув каратист Різван Талібов, пише 24 Канал.

Як Талібов зламав руку на Всесвітніх іграх-2025?

У фінальній сутичці Талібов переміг представника Хорватії Анджело Квешича у ваговій категорії понад 84 кілограми.

Після змагань стало відомо, що український каратист здобув свою золоту нагороду із серйозними проблемами зі здоров'ям. Ще до сигналу про закінчення фіналу, Талібов відчув, що щось не так із однією рукою. Різван відчув різкий біль.

Лише після повернення в Україну стало відомо, що Талібов здобув "золото" Всесвітніх ігор-2025 зі зламаною рукою.

У фіналі я переміг зі зламаною рукою. Коли залишилось останніх десять секунд у цьому поєдинку, я відчув, що з рукою щось не так. Я розумів, що скоріш за все це перелом, бо біль був дуже гострим,

– пригадав Талібов для "Суспільне Чернівці".

Відзначимо, що у карате Україна здобула дві медалі Всесвітніх ігор-2025 ("золото" та "срібло"). Найбільше українські спортсмени завоювали нагород у підводному плаванні (11 медалей: 2 + 4 + 5).