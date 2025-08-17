За підсумком останнього змагального дня збірна України поповнила медальну скарбничку чотирма нагородами, в тому числі одним "золотом". Це дозволило "синьо-жовтим" завершити Всесвітні ігри у трійці кращих, пише 24 Канал.

Дивіться також Українець безжально набив пику росіянину на Всесвітніх іграх: відео завірусилося у мережі

Яке місце посіла Україна у медальному заліку Всесвітніх ігор-2025?

Збірна України за підсумком турніру посіла третє місце у медальному заліку. На рахунку наших спортсменів 44 нагороди: 16 золотих медалей, 14 срібних і 14 бронзових. Українці вкотре довели, що входять до еліти світового спорту.

Найбільше нагород "синьо-жовті" здобули у підводному плаванні – 11 медалей, а також у паверліфтингу – 10.

У яких видах спорту Україна здобула медалі

Підводне плавання: 11 медалей (2 + 4 + 5)

Паверліфтинг: 10 медалей (2"золото"+ 5 "срібло" + 3 "бронза")

Самбо: 6 медалей (4 + 0 + 2)

Веслування на човнах: 4 медалі (2 + 1 + 1)

Кікбоксинг: 4 медалі (2 + 0 + 2)

Спортивна акробатика: 3 медалі (1 + 2 + 0)

Карате: 2 медалі (1 + 1 + 0)

Муай тай: 1 медаль (1 + 0 + 0)

Джиу-джитсу: 1 медаль (1 + 0 + 0)

Вейкборд та водні лижі: 1 медаль (0 + 1 + 0)

Спортивна аеробіка: 1 медаль (0 + 0 + 1)

У медальному заліку найбільше нагород завоювали господарі Всесвітніх ігор китайці – 64 медалі. На другому місці німецькі спортсмени (45 медалей), а на третьому – атлети з України. Зазначимо, що наша збірна вдруге поспіль завершує Всесвітні ігри на третій сходинці медального заліку.

Топ-5 медального заліку Всесвітніх ігор-2025

1. Китай: 36 "золото" + 17 "срібло" + 11 "бронза" = 64 нагороди

2. Німеччина: 17 + 14 + 14 = 45

3. Україна : 16 + 14 + 14 = 44

: 16 + 14 + 14 = 44 4. Італія: 13 + 25 + 19 = 57

5. Франція: 11 + 11 + 16 = 38

Нагадаємо, що Всесвітні ігри у китайському Ченду стали дванадцятими за ліком. Турніри проводяться з 1981 року з інтервалом у чотири роки.

Раніше ми розповідали, як українські самбісти у фіналах Всесвітніх ігор перемогли "нейтральних" росіян і станцювали запальний гопак.