В українському футболі прийнято вважати, що є два головні гранди – Динамо та Шахтар. Їм постійно намагаються кинути виклик інші клуби, проте на довгій дистанції поки ніхто так і не зміг стати справжньою третьою силою.

У неділю, 24 серпня, наша країна святкуватиме свій 34-й День Незалежності. З цієї нагоди 24 Канал вирішив пригадати, які клуби ставали чемпіонами України протягом цього часу, а також порахувати кількість срібних і бронзових призерів.

Хто вигравав УПЛ за всю історію?

Перший розіграш національного чемпіонату за часів незалежності відбувся у 1992 році. Його формат відрізнявся від сучасного.

У ньому були дві групи, переможці яких розігрували між собою історичний титул. Першим чемпіоном стала сімферопольська Таврія, яка у фіналі несподівано здолала київське Динамо.

Долю зустрічі на стадіоні "Україна" у Львові вирішив єдиний гол. Його автором став капітан кримської команди Сергій Шевченко.



Після цього ж настала гегемонія київського Динамо та донецького Шахтаря. Винятково ці два клуби вигравали наступні чемпіонати.

Наразі рекордсменом за кількістю чемпіонств є "біло-сині". Вони 17 разів тріумфували в елітному українському дивізіоні, а "гірники" – 15.

Скільки клубів здобували "срібло" та "бронзу"?

А ось команд, які посідали другі чи треті місця в чемпіонаті України було набагато більше. Окрім двох гегемонів віцечемпіонами також ставали Дніпро, Металіст, Чорноморець, Дніпро-1 і Олександрія.

На третьому місці в різні часи фінішували одразу 11 клубів. Лідером є Дніпро, який ставав бронзовим призером аж сім разів.

Всі володарі "бронзи" елітного українського дивізіону: Динамо, Шахтар, Дніпро, Металіст, Чорноморець, Зоря, Металург Донецьк, Кривбас, Ворскла, Карпати, Олександрія.

До слова. Нинішній сезон УПЛ є 35-м в історії. Наразі лідером у турнірній таблиці є київське Динамо, яке здобуло всі перемоги у трьох стартових турах.

Нагадаємо, що наступні поєдинки Української Прем'єр-ліги відбудуться 29 серпня. Програму четвертого туру відкриє зустріч Полтава – Зоря.